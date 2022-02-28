Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? e devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu nasıl doldurulur?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğine yönelik detayları geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Bakan Yanık, destek tutarının 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Başvurusu kabul edilenler, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

E DEVLET DOĞALGAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz fatura desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" bölümü ile yapılıyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR, NASIL ALINIR?

Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini belirtti.