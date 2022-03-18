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    EğitimSinop’ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
    HaberlerEğitim Haberleri Sinop’ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
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    Sinop’ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

    Sinop’ta 3 ilçede etkili olan ve merkezde yağması beklenen kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    18.03.2022 - 07:20 |
    Sinop’ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

    Sinop’ta 4 ilçe mülki idaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Sinop Valiliği, Ayancık, Erfelek ve Dikmen Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Sinop’un merkezine bağlı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği, ilçelerde ise kar yağışının etkili olması nedeniyle 18 Mart tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

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