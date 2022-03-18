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    YaşamSarıyer'de gecekondu yangını paniğe neden oldu
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    Sarıyer'de gecekondu yangını paniğe neden oldu

    Sarıyer'de bir gecekondu alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

    18.03.2022 - 07:15 | | Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL(DHA)
    Sarıyer'de gecekondu yangını paniğe neden oldu

    Yangın, saat 01.30 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan gecekonduda çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Engin B., evde elektriklerin kesilmesi üzerine dışarı çıktı. İçeri girdiğinde tavandan alevlerin yükseldiğini gören Engin B. kendini dışarı attı. Alevler ise kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

    Yaşananları anlatan bir mahalle sakini yangınla ilgili, "Engin diye bir arkadaşımız evde yalnız yaşıyor. Bir anda elektrikleri kesilmiş. Ondan sonra dışarı çıkmış bakmış, benim evimde niye elektrik yok diye. Ondan sonra mutfağa geçiyor, birden tavan alev almış. Evde tek başına yaşıyor. Kendisiyle konuştum. Allah'a şükür kimsede bir şey yok. Ev eskiydi yeni tadilat yaptırdı. Kendisiyle de konuştum. Bende bir şey yok. Gelen mala gelsin dedi" diye konuştu.

    Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından netleşecek.

     

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