Okullarda yeni dönem! Harekete geçildi, tüm öğrencileri kapsıyor! Kaldırılıyor...

18 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Ara tatil ne zaman bitecek? sorusu için vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine odaklandı. 6 Eylül 2021’de milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim başlamıştı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8 Nisan'da başladı. Tatil döneminde dinlenme fırsatı yakalayan öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak, öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. Pandeminin gücünün zayıflamasıyla okullardaki maske zorunluluğu da yeniden gündeme geldi.

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğuna ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu'nda önemli kararlar alınacağını söyledi. Alınan bilgiye göre, maske zorunluluğuna yönelik esneklik getirilmesi bekleniyor.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız. Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak. Bununla ilgili zaten detaylı açıklamamız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Önümüzdeki hafta toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi konusunda adım atılacağı ve bu çerçevede ilk etapta okullarda maske uygulamasına son verileceği belirtiliyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN OKULLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama geldi. Okullarda maske kullanımı dahil birçok konunun ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak. Prof. İlhan, "Muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir.

Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Umuyorum önümüzdeki haftaki Bilim Kurulu sonrasında genelde çarşambaları oluyor, inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız." ifadelerini kullandı.