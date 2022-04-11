Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Doha büyükelçiliğini ziyaret etti

Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Özer, Büyükelçi M. Mustafa Göksu'dan Türkiye'nin Katar'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Göksu, Bakan Özer'e kendisini ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirterek ziyaretleri için teşekkür etti.



Bakan Özer de Büyükelçiliğin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlerdirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Göksu'ya teşekkür etti.



Bakan Özer, daha sonra Büyükelçilik binasındaki Eğitim Müşavirliğini de ziyaret etti.



Bakan Özer'den Katar Üniversitesine ziyaret

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra beraberindeki heyetle Katar Üniversitesi Rektörü Dr. Hassan Al-Derham'ı ziyaret etti.



Bakan Özer, görüşmede dost ve kardeş ülke Katar'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek her alanda olduğu gibi iki ülkenin eğitim alanındaki ilişkilerinin de son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle daha da güçlendiğini kaydetti.



Türkiye ve Katar arasında eğitimin tüm seviyelerinde iş birliklerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Bakan Özer, "Yükseköğretim seviyesinde öğrenci değişimi ile ilgili karşılıklı burs programları aktif olarak yürütülmektedir. 1929 yılından beri farklı üniversitelere öğrenci göndermekteyiz. Buraya da 1416 kapsamında öğrenci gönderiyoruz. İş birliklerini daha üst düzeye getirip kapasiteyi artırma niyetimiz var." dedi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun vadede güçlenmesinde eğitim iş birliklerinin önemli olduğuna değinen Özer, şunları söyledi: "Burada eğitim alan çocuklarımız iki ülke arasında kültür elçisi gibi vatandaşlarımız arasında birer köprü vazifesi kurarak dostluğumuzun güçlenmesine, nesilden nesile aktarılmasına fayda sağladığı kanaatindeyim. Bu anlamda iş birliklerine önem veriyoruz."



Üniversite hakkında bilgi veren Al-Derham da ülkesine ve Katar Üniversitesine ziyaretleri için Bakan Özer'e teşekkür etti.



Al-Derham eğitim alanındaki iş birlikleri artırmak istediklerini belirterek "Güçlü bir ülke olan Türkiye, öğrenci sayısının büyüklüğü, eğitimdeki kapasitesi, yetkinliği ve coğrafi konumu itibarıyla bölgesindeki ülkeler için eğitimde çekim merkezi hâline dönüştü." dedi.



Görüşmede 1416 kapsamında Katar'a gönderilecek Türk öğrencilerin sayısının artırılmasında mutabık kalındı.



Türk öğrencilerle bir araya gelen Bakan Özer, öğrencilerle bir süre sohbet ederek eğitim süreçlerinin daha da iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.