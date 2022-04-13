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    EğitimOkullar ne zaman açılacak Nisan 2022, ara tatil ne zaman bitecek? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları açılış tarihi!
    HaberlerEğitim Haberleri Okullar ne zaman açılacak Nisan 2022, ara tatil ne zaman bitecek? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları açılış tarihi!
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    Okullar ne zaman açılacak Nisan 2022, ara tatil ne zaman bitecek? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları açılış tarihi!

    Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminin ara tatili pazartesi günü başladı. Öğrenciler, yarıyıl tatilden sonra ikinci döneme ise 4 Şubat 2022’de başlamıştı. Peki, ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak?

    13.04.2022 - 10:12 |
    Okullar ne zaman açılacak Nisan 2022, ara tatil ne zaman bitecek? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları açılış tarihi!

    Okullarda ikinci ara tatil pazartesi başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatilini yapıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak Nisan 2022, ara tatil ne zaman bitecek?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022 NİSAN?

    Ara tatil 11-15 Nisan arasında yapılacak, okullar 18 Nisan Pazartesi açılacak.

    Ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

    “Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…”

     

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