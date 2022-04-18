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    EğitimOkullar ne zaman yaz tatiline girecek? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?
    HaberlerEğitim Haberleri Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?
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    Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

    18 milyon öğrenci ikinci ara tatilin ardından ders başı yaptı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda ders zili bugün çaldı. Okullarda ikinci ara tatilin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? İşte detaylar…

    18.04.2022 - 09:35 |
    Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda eğitim alan 18 milyon öğrenci için bugün yeniden ders zili çaldı. 1 haftalık ara tatilin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli şimdiden yaz tatilinin ne zaman başlayacağını, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

    YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem ara tatili 11 Nisan’da başlayıp, 15 Nisan’da sona ermişti. Okullarda ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili de 17 Haziran günü başlamış olacak.

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