Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı kalkacak mı? Maske zorunluluğu ile ilgili gözler Bilim Kurulu’nda!

Maske zorunluluğu ile ilgili yeni kararın çıkması bekleniyor. Milyonların gözü kulağı Bilim Kurulu’na çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısında kritik kararların alınması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun gündeminde de açık alandan sonra kapalı alanlarda da maske zorunluluğunun kaldırılması yer alıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte Bilim Kurulu’nun gündemi ve merak edilenler…

18 Milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda ders zili çalarken, açık alanlarda maske zorunluğunun kaldırılmasının ardından kapalı alanlarda da maske zorunluluğunun kaldırılması için gözler Bilim Kurulu’na çevrildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili tarih henüz paylaşılmadı. Bu hafta yapılması bekleniyor.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz onu konuşacağız. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.”

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKMALI MI?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınıyla ilgili DHA’ya açıklamalarda bulundu. Kısıtlamaların artık söz konusu olmadığını belirten Özlü, “Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekânlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular” diye konuştu.,

Kapalı ortamlarda aile içi toplanmaların halen güvenli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunu söylemekte yarar var. Bunun dışında korumamız gereken riskli gruplar var. 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar ya da yaşlı olmasa bile bağışıklığı baskılanmış bir hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar var. Bunları korumamız lazım. Çünkü bunlarda hala ağır seyredebiliyor ve ölümcül olabiliyor. O bakımdan bu kişilerin kendilerini olabildiğince bulaşmanın olabileceği kalabalık diğer insanlarla bir arada olacakları kapalı ortamlardan uzak tutmalarını, maskelerini kullanmalarını bizim de bu kişilerle karşılaşacağımızı biliyorsak çevremizde, yakınlarımızda varsa onlarla karşılaşmadan önce maskemizi takıyor olmamız ve kapalı ortamda birlikte yeme içmeden kaçınmamız onları korumak açısından önemli” dedi.