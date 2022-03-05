Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! 7 Mart'ta başlıyor, şart getirildi...

MEB'den son dakika kararı! 7 Mart'ta başlıyor. Okullarda yeni dönem başlıyor. Şart getirildi. Ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerini kapsıyor. MEB, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıldır okullarda sosyal etkinliklerin yapılmasına ara verdi. Bakanlıkça 2 Mart'ta Kovid-19 tedbirlerinde yeni dönemin başlamasının ardından illere gönderilen yazıda okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceği bildirildi. Bu çerçevede MEB'in 2 yılın ardından ulusal çapta yapacağı ilk sosyal etkinlik, MEB Uluslararası Robot Yarışması olacak.

12 KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı iş birliğinde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen yarışmanın 14'üncüsü, 2 senedir Şanlıurfa'da planlandı ancak salgın nedeniyle ertelendi.

Yarışma bu yıl, 2020'de belirlendiği üzere UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla 13-16 Haziran'da 12 kategoride düzenlenecek.

ÖN ELEME ŞARTI GETİRİLDİ

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ACROME Robotik Mekatronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde rekabet duygusunun ve öğrencilerin kodlama becerilerinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl yarışmaya ön eleme şartı getirildi. Buna göre en yoğun katılımın olduğu çizgi izleyen (temel seviye), çizgi izleyen (ileri seviye), çizgi izleyen (hızlı seviye), insansız hava aracı (mini drone), mini sumo ve labirent ustası olmak üzere 6 kategoride yarışabilecek öğrencilerin belirlenmesi için ilk kez "riders.ai" platformu üzerinden "Sanal Robot Yarışması" ile ön eleme gerçekleştirilecek.

Yarışmaya başvurular, "robot.meb.gov.tr" adresinden yapılacak. Salgın tedbirleri kapsamında ulusal düzeyde yapılacak yarışmaya, asgari seviyede seyirci kabul edilecek ya da yarışma seyircisiz düzenlenecek. Yarışma için başvurular 7 Mart'ta başlayacak. Son başvuru tarihi, ön elemesi yapılacak 6 kategori için 17 Nisan, ön elemesi yapılmayacak kategoriler için de 22 Mayıs olarak belirlendi. Ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya ilişkin bilgiler "robot.meb.gov.tr" adresinden takip edilebilecek.

6 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ KATILDI

2007'de başladığı günden bu yana MEB Robot Yarışmaları'na uluslararası düzeyde 25 bin 504 öğrenci ve danışman öğretmen katıldı. Öğrenciler, 132 robotla başlayan ilk yarışmadan son yarışmaya kadar 18 bin 141 robot geliştirdi. 2017'de düzenlenen 12. MEB Uluslararası Robot Yarışması, 11 ülkeden 2 bin 834 robotla düzenlendi. Samsun'da 2019'da yapılan yarışmanın 13'üncüsüne de 879 kurum, 3 bin 849 robotla başvurdu. 16 ülkenin 28 takımla yer aldığı yarışmaya 6 binin üzerinde kişi katıldı.

Uluslararası Robot Yarışmaları, mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacını taşıyor.

"YENİ DÖNEMDE DUYURDUĞUMUZ İLK BÜYÜK SOSYAL ETKİNLİK"

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, robot yarışmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarda son 2 yıldır ara verdikleri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine izin verdiklerini hatırlattı.

Bu kapsamda bu yıl Şanlıurfa'da düzenleyecekleri robot yarışmasının duyurdukları ilk büyük sosyal etkinlik olduğunu bildiren Özer, şunları kaydetti: "Burada öğrencilerimiz 3 aylık bir sürede teknolojik olarak geliştirecekleri robotları sergileyecek. Tüm Türkiye'deki öğrencilerin katılımını bekliyoruz. Tarihin sıfır noktasında 'Göbeklitepe' teması ve 'Ahican tarihin sıfır noktasında' sloganıyla düzenlenecek yarışmayı 2 yıl önce gerçekleştirememiştik. Bu yıl büyük bir katılım bekliyoruz. Yarışmada yer alan hızlı çizgi izleyen, tasarla, çalıştır ve yumurta toplama kategorilerinde yarışan ekiplerden belirlenecek bir grup, TEKNOFEST etkinliklerine katılma hakkı kazanacak."

BAKAN ÖZER, ANADOLU MEDYASI ORTAK YAYININA KONUK OLDU

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu kanalları tarafından ortak yayımlanan 'Anadolu Soruyor' programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.



Anadolu'da pek çok televizyon tarafından canlı yayımlanan programda Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Edirne ETV'den Işık Burcu Koç, Elazığ Kanal Fırat televizyonu Genel Müdürü Zeki Akbıyık'ın sorularını yanıtladı.



Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu: "Son 19 yıl, Cumhuriyetimizin eğitim tarihinde okullaşma oranlarının en yüksek rakamlara ulaştığı bir döneme karşılık geliyor. Bu ne demektir? Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede 81 ilde, tüm ilçelerde müthiş bir seferberliğe tanıklık ettik. Yani çok ciddi okullar yapıldı, derslik sayıları 300 binlerden 600 bini devlet olmak üzere 855 bine ulaşan bir eğitim sistemi ortaya çıktı. Aynı zamanda çok ciddi öğretmen alımları yapılarak öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da düştü."



Proje ile amaçlarının tüm okullara kütüphane kazandırmak olduğunu vurgulayan Özer, "Çocuklarımızın kitapla diyaloğunu ve temas düzeyini arttırmak istiyoruz. Okullarda kütüphanelerin sadece kitap alışverişinin yapıldığı yer değil kültür sanat etkinliklerin yapıldığı, okulun kalbinin attığı bir mekâna dönüştürmek istiyoruz. İki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık." dedi.



"BU YIL HEDEFİMİZ 1 MİLYON GENCİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİYLE TANIŞTIRMAK"



Mesleki eğitimin ülkelerin ekonomik kalkınmasında çok önemli olduğuna işaret eden Özer, şöyle devam etti: "Dünyadaki eğitim sistemlerine baktığınız zaman mesleki eğitim hep problemlidir. Hep sıkıntılar yaşamıştır. Yani dışarıdan bir eğitim politikası olarak müdahaleyle mesleki eğitim artık iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiremez duruma getirilmiştir. Meslek liseleri, ürettiği ürünleri ihraç etmeye başladı. Bu müthiş bir şey. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayımız, 2 ay gibi sürede 159 binden 360 bine çıktı. Bu yıl hedefimiz 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkeziyle tanıştırmak. Mesleki eğitim güçlendiği zaman ekonomi güçlenir. Toplum daha müreffeh hâle gelir. Aynı zamanda liseler arasındaki başarı farkı da ortadan almış olur." Özer, salgın sürecinde meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU AÇIKLAMASI



Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bir soru üzerine Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı: "Öğretmenlik Meslek Kanunu bu ülkede yıllardır her zaman dile getirilmiştir. Nasıl eğitimde 19 yılda kitlesel dönüşüm sağlandıysa eğitim sistemlerimizin ana bileşenleri olan öğretmenlerimiz için de bir meslek kanunu hayata geçmiş oldu. Bu kanunla öğretmenlik, artık bir kariyer sistemine dönmüş oldu. Öğretmenler, daha donanımlı şekilde sınıflarını devralabilecekler. Öğretmen olduktan sonra 10 yıl öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz isterlerse uzman öğretmenlik sistemine dâhil olabilecek."

KPSS'YE GİRMİŞ ÖĞRETMENLERİN ATAMASI



Bakan Özer, 2021'de KPSS'ye girmiş öğretmenlerin atamasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Gençlerimizi çok fazla bekletmeden atamalarla ilgili güzel haberleri onlarla paylaşırız. Çok detay vermeyelim ama atama olacak. 19 yıllık eğitim öğretim sürecinde öğrenci sayısı ve okullaşma oranları artarken Türkiye çok önemli bir şeyi başardı. 2000'li yıllarda 500 binin üzerinde öğretmenimiz varken bugün öğretmen sayısı bir milyon 200 bini geçti. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Hükûmetimiz eğitime en fazla bütçeyi ayıran, en fazla öğretmen ataması yapan hükûmettir. Şu anda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20'lerin altına düştü, bu dönem eğitimde bir milattır."



YARDIMCI KİTAPLAR

Bakan Özer, kasım ayından itibaren yardımcı kitapları öğrencilerle buluşturmaya başladıklarını anlatarak "Şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık. Bu sene hedefimiz 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrencilere ulaştırmak. Öğrenciler için fırsat eşitliği oldu ve veliler üzerinden külfet kalktı." dedi.