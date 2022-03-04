MEB resmen duyurdu! Tamamen değişti, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri artık...

MEB'den son dakika açıklaması! Okullarda pandemi ile başlayan bir dönem sona eriyor. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Maske zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili detaylar belli oldu. Maske yasağı esnetildi. Öğrenci, öğretmen ve tüm idari personeli kapsıyor. Artık okul bahçelerinde maske kullanımı zorunlu değil. Ayrıca okullarda 2 vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması da kaldırıldı. Okullarda normalleşme süreci başladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin hayata geçirdiği '81 İlde 81 Anaokulu' projesiyle Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Gökçen Seven Kızılay Anaokulu'nun açılış programına katıldı.

'OKUL BAHÇELERİNDE DE MASKE KALDIRILDI'

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun maske uygulamasını kaldırdığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "Eğitim-öğretime haftada 5 gün kesintisiz olarak başladık, kararlı bir şekilde. Sayın Başbakanı'mızın torunu kapalı olmasını istemesine rağmen. Dün itibarıyla bu ihtimal ortadan kalktı. Sağlık Bakanlığı'mız yeni Covid önlemlerini paylaştı. Dolayısıyla bundan sonra bir sınıfta 2 vaka da olsa artık o sınıf kapanmayacak. Sadece vakası olan öğrenci ve öğretmenlerimizin izole edilerek tedavilerine devam edecekler. Sayın Başbakanı'mızın torununun bulunmuş olduğu sınıf hiç dönem sonuna kadar kapanmayacak. İkinci olarak 2020 yılından beri sosyal etkinliklere ara vermiştik, bugün itibarıyla 81 ilde sosyal etkinliklere sağlık tedbirlerini alarak serbest bırakıyoruz. Valiliklerimizin koordinasyonda tüm illerimizde bu etkinlikler gerçekleştirilecek. Yine açık alanlarda maske kullanımını Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kaldırdı, artık okul bahçelerinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve idari personelin, maske kullanma zorunluluğu da bugün itibarıyla kaldırıldı" dedi.

'TÜRKİYE ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE'

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"İyi ki 6 Eylül’de okullarımızı açık tutmuşuz. Hakikaten okullarımız öğrenme ortamının çok ötesinde çok büyük anlamları olan, kişisel gelişimin olduğu mekanlar ve tüm önlemleri aldığımız zaman okullar aslında topludaki en güvenli ortamlar olduğunu bu süreçte göstermiş oldu. Bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Hem birinci dönem ve şu anda hala maskeleriyle ders anlatmaya devam ediyorlar. Aşılanma oranları, Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Sadece Türkiye ortalamasının da üzerinde değil; İngiltere, Almanya ve Fransa gibi hiç yüz yüze eğitime ara vermeyen ülkelerin öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde. Onun için artık bu dönemin sonuna kadar hiçbir sınıfı yüz yüze eğitime ara vermeden, okul değil; herhangi bir sınıfta da ara vermeden yüz yüze eğitimle bu dönemi tamamlayacağız."

'OKUL ÖNCESİ EN ÖNEMLİ AŞAMALARDAN BİRİ'

Bakan Özer, 81 ilde 81 anaokulu projesinin vermiş olduğu mesajlar anlamında çok kıymetli olduğunu kaydetti. Okul öncesinin eğitim kademeleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özer, "Edirne’de bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Semiha Yıldırım hanımefendiyi çok teşekkür ederim. Böylesine önemli bir projeyi himayesine alarak Kızılay ile birlikte 81 ilde 81 anaokulu projesini büyük bir oranda tamamlama noktasına getirdikleri için. Aslında bu projede yapılan ana okullarından ziyade topluma vermiş olduğu mesajlar anlamında çok kıymetli proje. Burada verilen mesaj, okul öncesinin ne kadar önemli olduğudur. Hanımefendinin kendisi de öğretmen olduğu için eğitim kademeleri içerisinde okul öncesi eğitimin hakikaten en önemli aşamalarından bir tanesini oluşturuyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından anaokulu yapımında destek veren iş insanı Cem Seven'e Binali Yıldırım ve Bakan Özer tarafından plaket verilirken, kurdele kesilerek de anaokulunun açılışı yapıldı. Yıldırım ve Bakan Özer ile beraberindekiler okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öte yandan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikata Yenimahalle'deki Haydar Aliyev Ortaokulundan katıldı. Tatbikat sırasında öğrencilerin tahliye edilmesine eşlik ederek toplanma alanına geçen Bakanlar Özer ve Soylu, diğer illerde gerçekleştirilen tatbikatı okulun bahçesine kurulan ekranlardan izledi.



"2022'DE TÜM İLLERİMİZDEKİ OKUL GÜÇLENDİRMELERİNİ ARTIK TAMAMLAYACAĞIZ"

Tatbikatın ardından Bakan Özer, yaptığı konuşmada bugünkü deprem tatbikatının yaklaşık 14 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin katılımıyla ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı yapıldığını belirtti.



Özer, yaklaşık 17 yıldır 3,5 milyar liralık bütçeyle okulların güçlendirilme çalışmalarının yürütüldüğünü ve yıkılan okulların yerine yenilerinin yapıldığını bildirerek şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda 2 bin okul binası güçlendirildi ve bunların 865'i son 2 yıl içerisinde güçlendirildi. Yine yaklaşık 459 okul binamız yıkıldı ve yerine yenisi yapıldı. Bunun da 100'ü son 2 yıl içerisinde gerçekleşti. Protokol kapsamında 2022'de tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız ve yıkılan okul binaları yerine de yeni okullarımızı ikame edeceğiz."



Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Özer, "Bugün itibarıyla afet güvenli okul ile afet ve acil durum eğitimini uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimlerinin tamamına ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu kararları ile ilgili "Maske" genelgesi yayımladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda belirlendiği hatırlatıldı.

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