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    EğitimKPSS 2022/4 tercihleri başladı mı, ne zaman? Aile Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu 2022 yayımlandı!
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    KPSS 2022/4 tercihleri başladı mı, ne zaman? Aile Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu 2022 yayımlandı!

    KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, sorusu yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu 2022 yayımlandı…

    04.03.2022 - 10:15 |
    KPSS 2022/4 tercihleri başladı mı, ne zaman? Aile Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu 2022 yayımlandı!

    ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar tercihlerini, 04 - 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu

    KPSS 2022/4 tercihleri ne zaman? 

    Adaylar tercihlerini, 04 - 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

    KPSS 2022/4 tercihleri başladı mı, ne zaman Aile Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu 2022 yayımlandı

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