Nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İkinci dönem ara tatili tarihi ve 2022 MEB Eğitim Takvimi!

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ara tatilleri milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gündeminde. Öğrenciler ikinci dönem ara tatili için gün sayıyor. Milli jEğitim Bakanlığı (MEB) jdaha önce eğitim takvimini paylaşmıştı. Peki, Nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte ikinci dönem ara tatili tarihi ve 2022 MEB Eğitim Takvimi!

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

Daha önce, nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.