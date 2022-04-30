MEB resmen duyurdu ve belli oldu! 31 Mayıs...

Milli Eğitim Bakanlığı, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin 2022 yılı yer değiştirme işlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere kılavuz yayımladı. Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, öncelik sırasına göre yapılacak. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları internet adresinden takip edecek. Atamalara ilişkin sonuçlar, internet adresinden duyurulacak. İşte İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2022 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu...

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ek-1 İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2022 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecek.

YER DEĞİŞTİRMELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

ATAMASI YAPILAMAYAN YA DA TERCİHTE BULUNMAYANLARIN YER DEĞİŞTİRMELERİ

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların yer değiştirmeleri; a) Hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hâlen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere, b) Diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacaktır.

ESAS PUAN HESABI

Yer değiştirmeye esas puan; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28'inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından oluşacaktır.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31/05/2022 tarihi esas alınacaktır. Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 30/06/2022 tarihi esas alınacaktır.

1 AYDAN AZ HİZMET SÜRESİ DİKKATE ALINMAYACAK

Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

YER DEĞİŞTİRMEDE ÖNCELİK SIRASI NEYE GÖRE OLACAK?

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacak:



1) Mazereti kabul edilenlerden tercihte bulunanlar,

2) Bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar,

3) Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanlar.

YAPILACAK İŞLEMLER VE DİĞER HUSUSLAR



İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler



Bu kılavuz, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin tümüne, il millî eğitim müdürlüklerince duyurulacak.

Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) e-Personel Modülündeki bilgiler il millî eğitim müdürlüklerince güncellenerek, bilgilerin doğruluğu sağlanacak.

ŞUBE MÜDÜRLERİNE TEBLİGAT YAPILACAK

İşlemlerde MEBBİS “Norm Taşra Yönetici” modülü esas alındığından, modüldeki “Zorunlu Hizmet Listesi”nin kayıtlara uygunluğu il millî eğitim müdürlüklerince kontrol edilerek 2022 yılı itibarıyla bölge hizmetini tamamlayan ve zorunlu olarak yer değişikliği uygulanacak şube müdürlerine tebligat yapılacaktır.

Başvurular, il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

YÖNETİCİLER İSTERSE ÖNGÖRÜLEN HİZMET SÜRESİ KADAR YERİNDE KALABİLİR

Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasında; “Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve hâlen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda; 2022 yılı atama döneminde dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve hâlen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan şube müdürlerinden, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri (Ek-2 dilekçe örneği) alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Şube müdürlerinin Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre yerinde kalma/yer değiştirme işlemleri her atama döneminde beyan esas alınarak değerlendirildiğinden; daha önceki atama dönemlerinde dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayarak yerinde kalanlardan; a) 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin Ek-2 dilekçeleri, b) 2022 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı olarak yer değiştirmek isteyenlerin Ek-3 dilekçeleri, alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen şube müdürlerinden, Yönetmeliğin 29'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin Ek-2 dilekçeleri alınarak il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

4 YIL HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLAR...

Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde 2022 yılı atama döneminde 4 yıl hizmet sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu işlemler uygulanmayacaktır. 2022 yılında bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden Yönetmeliğin 30'uncu maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2021 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden mazerete bağlı aynı hizmet bölgesine dâhil yere atananların mazeretlerinin varsa devam ettiğine dair belgeleri Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

YAŞ HADDİ NEDENİYLE EMEKLİLİĞE SEVK EDİLECEK ŞUBE MÜDÜRLERİ

Yaş haddi nedeniyle 31/05/2023 tarihinden önce emekliye sevk edilecek şube müdürlerinden yerinde kalmak isteyenlerin, bu isteklerinin değerlendirilmesi bakımından dilekçeleri Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2022 tarihi esas alınacağından, kapsamdaki şube müdürlerinin görev kayıtları 31/05/2022 tarihinden öncesine ilişkin olarak güncellenebilecek; ancak, bu tarih ile başvurunun son günü arasında herhangi bir yeni “görev kaydı” ve “görevlendirme kaydı” eklemesi yapılmayacaktır.

Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre yapılacak isteğe bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30/06/2022 tarihi esas alınacağından, bu tarih ile başvurunun son günü arasında herhangi bir yeni “görev kaydı” ve “görevlendirme kaydı” eklemesi yapılmayacaktır.

YER DEĞİŞTİRMEDE ASALETEN GEÇİRİLEN SÜRELER ESAS ALINACAK

Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;

a) Yer değiştirmelerde, hâlen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır.

b) Bölge hizmet süresinin hesabında ilgisine göre; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22'nci maddesi ile Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin altıncı fıkrası dikkate alınacaktır.

c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, mahkeme kararı ile göreve iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

ç) Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen yöneticilerin yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme işlemlerinde, geçici 3’üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde hâlen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, daha önce bulundukları bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, daha önce bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır.

İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il kapsamına alınan veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ



Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvuracaklar ve ilgili birimce gerekli düzeltmeler başvuru süresi içerisinde MEBBİS ortamında yapılacaktır.

Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları sağlanarak yaptıkları bu başvurular süresi içerisinde onaylanacaktır.

20 TERCİHTE BULUNULABİLECEK

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri; Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabileceklerdir.

Örneğin; İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini de tamamlayan bir şube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi ikinci hizmet bölgesi iken birinci hizmet bölgesi olarak değişen ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, daha önce tamamlamadığı birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi dördüncü hizmet bölgesi iken beşinci hizmet bölgesi olarak değişen ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, daha önce tamamlamadığı ikinci, üçüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

Hizmet bölgelerinin tümünde Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, hâlen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dâhil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecektir.

Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde hâlen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2022 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır.

Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre hâlen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30/06/2022 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

Şube müdürleri; il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.

BAŞVURU SONUCU İNTERNET SİTESİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerince ilçe, il millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerince il millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine teslim edilecek.

Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edecekler.

Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklar.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan veya Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması hâlinde yer değiştirme işlemleri iptal edilecek.

ATAMA İŞLEMLERİ

Atamalar yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.