Üniversite bayram tatili kaç gün, üniversiteler 9 gün tatil mi? Hangi üniversitelerde 9 gülük tatil kararı alındı?

Üniversiteler 9 günlük tatil kararları aldıklarını açıkladı. Ramazan Bayramı tatili için bazı üniversiteler 5-6 Mayıs’ı da katarak öğrencilere memleketlerine gitme olanağı sağladı. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri bayram tatiline eklendi ve bayram tatili 9 güne uzatıldı.

ÜNİVERSİTE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, HANGİ ÜNİVERSİTELER 9 GÜN TATİL OLACAK?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ



Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün aldığı karara göre 5-6 Mayıs tarihlerinde idari tatil uygulanacak. Alınan kararı üniversite şöyle duyurdu: “Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığının talebi üzerine, Ankara Üniversitesi Senatosunun 27.04.2022 kararı ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine 5-6 Mayıs 2022 tarihlerinin “Bahar Tatili” olarak eklenmesine karar verildi.”

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



Bayram haftası boyunca eğitim öğretime ara verilen İstanbul Teknik Üniversitesi, bayram haftasının daha önce ilan edilen akademik takvime göre bahar tatiline denk geldiğini açıkladı.



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



Bayramda derslere uzaktan devam edecek olan Yıldız Teknik Üniversitesinin aldığı kararı Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz şöyle duyurdu: “Sevgili öğrencilerimiz, Senatomuz, 5-7 Mayıs tarihlerinde Lisans ve Lisansüstü derslerinin çevrimiçi yapılmasına karar vermiştir. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum.”



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ



Bayram haftasını Bahar Tatili ilan eden bir okul da Hacettepe oldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim - Öğretim Akademik Takvimleri ve Lisans - Önlisans programlarının 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi’ne 5-6 Mayıs 2022 tarihlerinin Bahar Tatili olarak eklenmesi uygun görülmüştür” denildi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla sene başında almış oldukları kararı şu cümlelerle hatırlattı: “Üniversitemiz 2021-2022 Akademik Takvimini belirlerken 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günlerine ders koymamıştık. Dolayısıyla da sizler için 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri tatil olmuş olmaktadır.”



DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ



Üniversite tatili uzatma kararını sosyal medyadan yaptığı duyuruyla açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemizin Ramazan Bayramı ertesi 5 Mayıs 2022 Perşembe günü ve 6 Mayıs 2022 Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Eğitim- öğretime 9 Mayıs Pazartesi günü devam edilecektir.”

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ



Üniversite tatil kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla şu şekilde duyurdu: “Üniversitemizde 5-6 Mayıs 2022 tarihleri arasında idari tatil ilan edilmiştir. Eğitim- Öğretime 9 Mayıs Pazartesi günü devam edilecektir.”

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ



Üniversitenin aldığı karara göre bayram tatilinin ardından 5-6 Mayıs tarihlerinde derslere iki günlüğüne ara verildi.