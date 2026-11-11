Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBodrum belediyesi 24 taşınmazı kiraya çıkarıyor: İhale 30 Kasım’da!
HaberlerGündem Haberleri Bodrum belediyesi 24 taşınmazı kiraya çıkarıyor: İhale 30 Kasım’da!

Bodrum belediyesi 24 taşınmazı kiraya çıkarıyor: İhale 30 Kasım’da!

11.11.2026 - 15:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bodrum belediyesi 24 taşınmazı kiraya çıkarıyor: İhale 30 Kasım’da!

Bodrum Belediyesi tarafından mülkiyetinde bulunan 24 taşınmaz, açık teklif usulüyle 5 yıllığına kiraya verilecek .

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bodrum Belediyesinin mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan 24 taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacak.

30 Kasım Pazartesi günü Herodot Kültür Merkezi’nde Bodrum Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) gerçekleştirilecek ihaleler saat 09.00’da başlayacak ve gün boyunca ilan edilen program doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Bodrum belediyesi 24 taşınmazı kiraya çıkarıyor: İhale 30 Kasım’da

Başvuru dosyalarının en geç 27 Kasım Cuma günü saat 16.00’ya kadar kapalı zarf içerisinde, üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Manav, balık ve deniz ürünleri satış yeri, aktar, kuyumcu, kahvehane, santral binası, kantin, dükkân/işyeri ve elektrikli araç şarj istasyon yeri gibi farklı kullanım alanlarına sahip taşınmazlar; Türkkuyusu, Çarşı, Akyarlar, Gümüşlük, Gündoğan, Bitez, Konacık, Yalıkavak, Turgutreis, Müskebi mahallelerinde bulunuyor.

İhaleye ilişkin başvuru şartları, istenen belgeler ve taşınmazların detaylı özelliklerine belediyenin resmi internet sayfasından ulaşılabilecek.

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

İstanbul simidi resmen tescillendi: Susamından pişirme süresine kadar belirlendi, işte coğrafi işaretli ilk İstanbul simidinin adresi!
#Gündem

İstanbul simidi resmen tescillendi: Susamından pişirme süresine kadar belirlendi, işte coğrafi işaretli ilk İstanbul simidinin adresi!

Hırsızlık için tırmandı, mahsur kaldı! Kurtarmaya itfaiye ekipleri geldi
#Gündem

Hırsızlık için tırmandı, mahsur kaldı! Kurtarmaya itfaiye ekipleri geldi

Bodrum belediyesi 24 taşınmazı kiraya çıkarıyor: İhale 30 Kasım’da!
#Gündem

Bodrum belediyesi 24 taşınmazı kiraya çıkarıyor: İhale 30 Kasım’da!