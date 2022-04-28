2022 ALES/1 sonuç belgesi sorgulama ekranı: ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2022 ALES/1 sonuç belgesi sorgulama ekranı…
2022 ALES/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.” ifadeleri kullanıldı.
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022-ALES/1 sonuçları açıklandı. Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecek.
2022-ALES/1 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. 2022 yılı ALES/1 sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.