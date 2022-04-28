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    Eğitim2022 ALES/1 sonuç belgesi sorgulama ekranı: ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES sonuçları açıklandı
    HaberlerEğitim Haberleri 2022 ALES/1 sonuç belgesi sorgulama ekranı: ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES sonuçları açıklandı
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    2022 ALES/1 sonuç belgesi sorgulama ekranı: ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES sonuçları açıklandı

    ALES sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2022 ALES/1 sonuç belgesi sorgulama ekranı…

    28.04.2022 - 11:34 |
    2022 ALES/1 sonuç belgesi sorgulama ekranı: ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES sonuçları açıklandı

    2022 ALES/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.” ifadeleri kullanıldı.

    ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022-ALES/1 sonuçları açıklandı. Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecek.

    2022 ALES/1 sonuç belgesi sorgulama ekranı: ALES sonuçları kaç yıl geçerli ALES sonuçları açıklandı

    2022-ALES/1 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. 2022 yılı ALES/1 sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

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