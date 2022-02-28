Lisans bursu ne kadar oldu? Lisans öğrencilerine burslara zam mı yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burs açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda Ukrayna'daki savaş ve elektrik faturalarında indirim gündeme alınırken, lisans öğrencilerini sevdiren bir de haber verildi.

Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Meskenlerdeki günlük 8 kilovat saati aylık 240 kilovat saati yükseltilmiştir Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate, aylık 900 kilowatt saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Yaz aylarıyla birlikte günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu da kontrol altına alacağız.

Lisans öğrencilerine verdiğimiz bursu 750 liradan 1250 liraya çıkarıyoruz."

TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir."