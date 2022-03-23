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DünyaZelenskiy: Rusya’nın kimyasal silahlarla saldırı hazırlığında olduğuna dair haberler alıyoruz
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Zelenskiy: Rusya’nın kimyasal silahlarla saldırı hazırlığında olduğuna dair haberler alıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Japonya Ulusal Meclisine yaptığı konuşmada, “Rusya'nın sarin gazı gibi kimyasal silahlarla saldırı hazırlığında olduğuna dair haberler alıyoruz” dedi.

23.03.2022 - 14:31 | | TOKYO (İHA)
Zelenskiy: Rusya’nın kimyasal silahlarla saldırı hazırlığında olduğuna dair haberler alıyoruz

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Japonya Ulusal Meclisine (Diet) çevrimiçi bir konuşmayla hitap etti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın yarın yapılacak G7 Zirvesine katılmak üzere Brüksel'e gitmesine saatler kala meclise konuşan Devlet Başkanı Zelenskiy, dünyanın birçok ülkesine yaptığı destek çağrısını yineledi. Japonya'nın Asya ülkeleri arasında Ukrayna'ya destek veren ilk ülke olmasından dolayı hükümete ve Japonya halkına teşekkür eden Zelenskiy, meclis üyelerine Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun saldırılarının şiddetini giderek artırdığını belirten Zelenskiy, "121'i çocuk olmak üzere binlerce insan öldürüldü" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca "Rusya'nın sarin gazı gibi kimyasal silahlarla saldırı hazırlığında olduğuna dair haberler alıyoruz" sözleri ile nükleer santrallerin tehlike altında olduğunu hatırlattı. Tokyo'nun kararlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Zelenskiy konuşmasında, Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

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