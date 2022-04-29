'Yürüyen tabutlar' Rus ordusunu Ukrayna'da felakete sürüklüyor! Rus tanklarındaki ölümcül kusur...

Ukrayna savaşında Rus ordusunun saldırıları devam ediyor. İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace, Salı günü Ukrayna'da 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü, 530'u tank olmak üzere 2 binden fazla zırhlı aracın da yok edildiğini söylemişti. İngiliz istihbaratına göre, düşürülen Rus savaş uçağı ve helikopteri sayısı ise 60. Ukrayna ordusunun son tahminine göre ise Kremlin şimdiye kadar 970 tank, 187 uçak, 155 helikopter, 431 topçu birliği ve sekiz gemi kaybetti.

ÜST KISIMLARI VE TARETLERİ TAMAMEN HAVAYA UÇUYOR

Uzmanlar, Körfez Savaşı'ndan kalma Rus tanklarında ölümcül bir tasarım hatasının bu savaş makinelerini Ukrayna saldırıları için 'kolay hedef' haline getirdiğini ortaya çıkardı. Batı tanklarının aksine Rus araçları, taretin tabanındaki bir banda 40'a kadar mermiye depolayarak onları son derece savunmasız hale getiriyor. Dolaylı bir darbe bile zincirleme bir reaksiyonu tetikleyebilir, tüm mühimmatı aynı anda ateşleyebilir ve Batılı askeri uzmanlar tarafından 'yürüyen tabut' olarak adlandırılan araçların tepesini kesebilir. Ukrayna ordusunun iddiasına göre, bu zincirleme reaksiyon 970'e varan Rus tankının kaybedilmesinde önemli rol oynadı. Bu, Putin'in kötü giden işgali sırasında düzinelerce kömürleşmiş tankın neden taretlerinin ve üst kısımlarının tamamen havaya uçtuğunu da açıklıyor. Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'ndeki Rus Çalışmaları Programı danışmanı Sam Bendett CNN'e şunları söyledi:

Rus tanklarında tanık olduğumuz şey bir tasarım hatası. Her başarılı vuruş cephaneyi hızla ateşleyerek büyük bir patlamaya neden oluyor ve taret tamamen parçalanıyor.

BATI DERS ALDI: 'İLK SANİYEDE KAÇAMAZSANIZ YANARAK ÖLÜRSÜNÜZ'

Kusur, 1991 ve 2003 Körfez Savaşlarında Irak'ın Rus yapımı T-72 tanklarının benzer sorun yaşamasıyla Batı'nın dikkatini çekti. Tasarımın avantajları da var; bu dizayn tankın içinde ekstra bir alan sağlıyor ve tanklara daha düşük bir profil vererek onları vurmayı zorlaştırıyor. T-90 ve T-80 dahil sonraki modeller de füze yükleme sistemi nedeniyle aynı güvenlik açığına sahipti ancak Batılı ordular bu kusurdan ders aldı ve tankları artık bölümlere ayrılmış mühimmatla çalışıyor. Çeçen savaşlarında Ruslar daha az mermi taşıyarak tank kayıplarını azalttı, böylece cephane ve itici gaz otomatik yükleyicilerde depolanabiliyordu ama şimdi, Kremlin güçleri tanklarını mümkün olduğu kadar çok mühimmatla dolduruyor. Bir savunma sanayi analisti ve eski İngiliz Ordusu subayı Nicholas Drummond, normalde tankların içinde iki mürettebat üyesi ve bir şoförün bulunduğunu ve bu patlamaların tank mürettebatı için felaket anlamına geldiğini belirtti: "İlk saniye içinde çıkamazsan, kızarırsın."

ÇARE SOVYET EKİPMANI OLABİLİR ANCAK BİR SORUN VAR

US Stryker gibi bazı Batılı araçlarda mürettebat bölmesine girmeyen taretler bulunuyor, böylece üst kısım havaya uçsa dahi mürettebat aşağıda güvende kalabiliyor. Analistlere göre, Rusya ordusu Ukrayna'da o kadar çok askeri teçhizat kaybetti ki, yıllarca başka bir savaşa giremeyecek durumda. Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi de "Rusya'nın envanterlerini yeniden inşa etmesi yıllar alacak" yorumunda bulundu. Analist Mark Cancian, The Times'a verdiği demeçte Putin'in Donbas'ta zorlanacağını çünkü hayati öneme sahip envanterin azaldığını vurguladı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden askeri analist Henry Boyd, Putin'in Rusya genelinde konuşlanmış Sovyet döneminden kalma yedek teçhizattan hala yararlanabileceğini söyledi ancak çoğu Rus askerinin bunları kullanamayacağını da sözlerine ekledi. Boyd şunları söyledi: "Çok sayıda Sovyet döneminden kalma tank, zırhlı araç ve top bulunduruyorlar. Muhtemelen eski sistemleri yeniden etkinleştirerek sayıca kayıpları telafi edebilirsiniz ancak araçları kullanacak ekiplerin olup olmadığı, varsa da yeterli eğitim alıp almadıkları konusunda soru işaretleri var."