Yağ ve un satışlarıyla ilgili flaş karar! O ülke harekete geçti, marketler kısıtladı

Ukrayna'daki savaş dünyada gıda tedarik zincirini vurdu. Halkın panik alımı yapması Yunanistan'daki süpermarketleri etkisi altına aldı. Ülkedeki marketlerde un ve ayçiçeği yağı talebinin artması marketlerde reyonların boşalmasına neden oldu. Bunun sonucunda un ve ayçiçeği yağı satışı sınırlandırıldı. Yunanistan'daki karar önlem amaçlı alındı. Satış sınırlaması hem internet üzerinde hem de mağazalarda uygulanacak. Kısıtlama nedeniyle halk sadece 3 adet un ve 3 şişe ayçiçek yağı alabilecek.

Konuya ilişkin Yunanistan Ticaret ve Tüketicileri Koruma Genel Sekreteri açıklama yaptı. Alınan kararda tüketicilerin stokçuluk yapmasının etkisi olduğunu söyledi. Bazı mallara yönelik talebin son haftalarda 3 kat arttığı belirtildi. Bir aydır ülkesi işgal altında olan Ukrayna ve savaşı başlatan Rusya dünya tahıl ihtiyacının üçte birini karşılıyor. Yunanistan'da buğday ithalatının yüzde 30'u Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor. (CNN Türk)