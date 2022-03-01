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DünyaUzmanlardan dünyayı korkutan uyarı! Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı...
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Uzmanlardan dünyayı korkutan uyarı! Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı...

Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri geliyor. ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Rusya’nın Ukrayna harekatını inceledi. İşgalin ilk altı gününü değerlendiren analistler, Ukrayna’nın sert direnişiyle karşılaşan Rusya’nın birliklerini tahkim etme ihtiyacı duyduğunu, bunun da Rus ilerleyişini yavaşlattığını yazdı.

01.03.2022 - 14:43 |
Uzmanlardan dünyayı korkutan uyarı! Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı...

Rusya - Ukrayna savaşını yorumlayan analistler Kiev’deki savunmanın güçlü olduğunu, takviye birlikler bekleyen Rusya’nın da bu bölgede sınırlı faaliyet gösterdiğini aktardı.

Öte yandan önümüzdeki saatlerde Kiev’e yönelik saldırıların artması bekleniyor.

Analistler Rusya’nın bu bölgeye daha fazla güç göndermesi durumunda Ukrayna kuvvetlerinin kentin kuşatılmasına engel olamayabileceğini fakat Rusya’nın başkenti ele geçirmesini son derece yüksek maliyetli ve hatta imkansız hâle getirebileceğini düşünüyor.

Rusya son iki günde Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan Harkov’a yönelik saldırılarını da artırdı.

Rus birlikleri kente toplar ve roketlerle de saldırıyor. Bu daha fazla sivil ölümüne yol açıyor. Ukraynalı yetkililer kentte onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya bir termobarik bomba kullanmakla da suçlandı. BBC bu iddiayı henüz doğrulatamadı. Ukrayna’nın güneyindeki Rus ilerleyişi de son günlerde yavaşladı

Analistler bunun, Rusya’nın Maruipol kentini nihai bir şekilde ele geçirmek için takviye kuvvet beklemesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor.

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RUSYA SALI GECESİ YENİ HÜCUM PLANLIYOR İDDİASI
AFP haber ajansının diplomatik kaynaklar ve savunma çevrelerinden aldığı bilgiye göre Moskova Salı gecesi yeni bir saldırı planlıyor. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus birliklerinin Pazartesi günü Kiev'e doğru "beş kilometre daha" ilerleyerek şehre "25 kilometre mesafeye kadar" yaklaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Kiev'i ve Ukrayna'nın diğer önemli şehirlerini kuşatmak ve kontrollerine almak için" Rus güçlerinin son 24 saattir tekrar gruplandığını ve zırhlı araçlar ile ağır silahları bir araya topladığını duyurdu.

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