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Zeytinburnu'nda balkonu çöken 34 yıllık bina tahliye edildi: ' Hiç anlamadık, deprem sandık'

03.11.2026 - 17:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emre KURT/ İSTANBUL,(DHA) -

Zeytinburnu'nda 34 yıllık 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökmenin etkisiyle alt katlardaki balkonlarda da hasar oluşurken, 17 dairenin bulunduğu apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada oluşan hasar ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

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1Zeytinburnu'nda balkonu çöken 34 yıllık bina tahliye edildi: ' Hiç anlamadık, deprem sandık'

Olay, Sümer Mahallesi Merv Caddesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. 1992 yılında yapılan binanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.

2Zeytinburnu'nda balkonu çöken 34 yıllık bina tahliye edildi: ' Hiç anlamadık, deprem sandık'

Çökme sonucu, aşağı düşen parçalar, alt katlardaki balkonların da zarar görmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. 17 dairesinin bulunduğu öğrenilen bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, binada yaşayan kişilerin konaklaması için yer tahsis edildi.

3Zeytinburnu'nda balkonu çöken 34 yıllık bina tahliye edildi: ' Hiç anlamadık, deprem sandık'

KAROT ÖRNEĞİ ALINACAK


Bina çevresinde demir levhalarla güvenlik önlemleri alınırken sokak geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından binadan alınan karot örneklerinin incelenmesinin ardından yapının durumuna ilişkin karar verileceği öğrenildi.

4Zeytinburnu'nda balkonu çöken 34 yıllık bina tahliye edildi: ' Hiç anlamadık, deprem sandık'

'DEPREM SANDIK'


Binada yaşayan Gürcan Ersoy, "Çok şükür can kaybımız yok. Yatağımda yatarken bir anda gümbürtü koptu. Hiç anlamadık, deprem sandık. Binanın en üst katındaki çatı kısmı uzun süredir eğik duruyordu. Çatı kısmından tamamen düşmüş, bütün balkonları aşağıya alarak her yer bir anda tuğla oldu. Çatı kısmında yıllardan beri eğiklik vardı. Çatı çökünce balkonlarda tek tek yıkıldı. Allahtan aşağıda insan yoktu. Can kaybı olmadı. 30-40 senelik bina. Demirler yıpranmış, eskimiş. Gözümüzle gördük. Kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma yoktu" dedi.

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