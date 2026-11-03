Zeytinburnu'nda balkonu çöken 34 yıllık bina tahliye edildi: ' Hiç anlamadık, deprem sandık'

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Binada yaşayan Gürcan Ersoy, "Çok şükür can kaybımız yok. Yatağımda yatarken bir anda gümbürtü koptu. Hiç anlamadık, deprem sandık. Binanın en üst katındaki çatı kısmı uzun süredir eğik duruyordu. Çatı kısmından tamamen düşmüş, bütün balkonları aşağıya alarak her yer bir anda tuğla oldu. Çatı kısmında yıllardan beri eğiklik vardı. Çatı çökünce balkonlarda tek tek yıkıldı. Allahtan aşağıda insan yoktu. Can kaybı olmadı. 30-40 senelik bina. Demirler yıpranmış, eskimiş. Gözümüzle gördük. Kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma yoktu" dedi.