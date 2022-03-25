Ukrayna'nın Odessa kentinde Türk gemisine silahlı baskın!

Ukrayna işgali limandaki sivil gemileri de vurdu. Savaş ortamından yararlanmak isteyenler de korsanlığa başladı. O gruplardan birisi de Odesa Limanı'ndaki Türk gemisini bastı. Kaptan Hakan Çal ve mürettebatı ölümden döndü.





GÖREN UKRAYNA ASKERİ SANIYOR AMA...

Üzerlerinde askeri üniforma ellerinde silah. Gören Ukrayna askeri sanıyor ama değiller. Burası Odesa.. Silahlı 10 kişinin hedefinde Türk kuru yük gemisi ve içindeki maden vardı.

MÜRETTABATA SİLAH ÇEKTİLER

CNN Türk'ten Aytaç Can ve Volkan Kamber'in haberine göre; Kaptan Hakan Çal ile birlikte gemide 11 mürettebat bulunuyordu. Gemiye baskın yapan grup Ukrayna ordusundan olduklarını ve sıkıyönetimin verdiği yetkiyle baskın yaptıklarını ileri sürdü, mürettebata silah çekti.

İKİNCİ BASKIN

Gemiye ilk baskın 6 gün önce yapıldı, 850 ton yük alındı. Dün aynı grup bir kez daha gemiye baskın düzenlendi, bu kez ambardan 200 ton yük alındı. Şimdi Türk Konsolosluğu geminin başka bir limana alınması için girişimlerde bulunuyor.