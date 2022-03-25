Ukrayna'ya saldıran Rusya ABD’nin hatasına düştü! Ülke dağılma tehlikesi ile karşı karşıya...

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rus ordusunun ilk günlerdeki hızı kesilmişi durumda. Ukrayna direnişi karşısında verilen ağır kayıplar Rusya'da büyük şok etkisi yarattı. Geçmişte NATO karargâhında görev yapan emekli Tümgeneral Ali Erdinç, tüm dünyayı tedirgin eden Ukrayna-Rusya savaşının stratejisine ilişkin Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Rus askerlerinin, Doğu Almanya'dan çekildiği sırada NATO'da gözlemci Türk subayı olarak görev yapan Erdinç, birçok Rus generalin de çatışmalarda yaşamını yitirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

OLUMSUZLUK YARATIYOR

"Rusya'nın 29. Karma Ordu Ordusu Komutanı Tümgeneral Andrei Kolesnikov, Rusya'nın 41. Ordusu'nun komutan birinci yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov, Merkez Askeri Bölge 41. Karma Ordu komutan birinci yardımcısı Tümgeneral Andrei Sukhovetsky harekât sırasında ölen komutanlar. Ayrıca Rusya'nın 29. Karma Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov'un yanı sıra, 47 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaevin de Mariupol yakınlarında Ukrayna birlikleri tarafından öldürüldü.

Merkezi Askeri Bölge 41. Karma Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Çeçen Özel Kuvvetler Komutanı General Magomed Tushaev ise Hostomel yakınlarında pusuya düşürüldü. Ukrayna Ordusu'nun avantajı, Rus Ordusu ile aynı silahları kullanması ve benzer taktikleri uygulaması, Ruslar'ın hedeflenen sürede, hedeflenen bölgeleri ele geçirmesini zora sokuyor. Ukrayna Ordusu'na ABD ve Batı'dan uydu görüntüleri dahil her türlü bilginin akıtılması da Rusya'nın ateş, sevk ve idaresi açısından olumsuzluk yaratıyor.

Rus rublesi, 2022'nin başından bu yana değerinin yaklaşık yüzde 50'sini kaybetmiş durumda. Madalyonun bir diğer yüzü de 200 bin zengin Rus, büyük kısmı Gürcistan ve Ermenistan olmak üzere ülkeyi terk etti. Bu kişilerin çoğu elit, zengin ve batıyla iş yapan kişiler. Harekatın uzaması ve Rus ekonomisinin kötüye gitmesi, ülke içindeki huzursuzlukları artırabilir. Meselenin ekonomik ve sosyal boyutu bambaşka. Rusya, dünya kamuoyunu karşısına aldı. Rus ekonomisi sarsıldıkça, ülkedeki farklı ayrılıkçı hareketler ortaya çıkacaktır.

RUSYA'DA 28 FARKLI MİLLET VAR

Her birinin Rusya Federasyonu'na bağlı kalmasının tek nedeni Kremlin'in gücü. Bu güç sekteye uğrarsa ayrılıkçı hareketler başlar ve Rusya dağılabilir. Günümüz savaşlarında 'Vurdum kırdım aldım' devri kapandı. ABD bunu son olarak Irak'ta yaptı ancak o günden sonra ABD ekonomisi ve prestiji büyük hasar aldı. ABD'nin imajı çizildiği gibi dünya kamuoyunda bu ülkeye yönelik büyük bir güvensizlik oluştu. Rusya da aynı hataya düştü." (Mert İnan/Milliyet)