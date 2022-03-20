Ukrayna'da İngiltere ile Rusya’yı karşı karşıya getiren iddia! Şok uyarı: Anında tespit edip vuruyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dördüncü haftasına girerken, askeri uzmanlar Ukrayna'da en büyük farkı ABD'nin verdiği anti-tank silahlarının yaratacağını düşünüyor. ABD ordusundan Albay Christopher Mayer, Rusya'nın işgal gücünün büyük bir kısmının mekanize birliklerden, yani zırhlı araç konvoylarından oluştuğunu hatırlattı. Mayer, Ukrayna'nın farklı ülkelerden değişik anti-tank sistemleri aldığını ve bunun da Ukrayna ordusunun saldırı kapasitesini geliştirdiğini aktararak, "Bir orduya birden fazla anti-tank sistemi verirseniz, neyle karşılaşırsa ona göre silah tercih etme imkanı olur" dedi.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan son iddia ise gündem oldu. Habere göre, Rus istihbaratı, yıllar içinde oluşturduğu veri tabanı sayesinde Ukrayna'daki eski İngiliz Özel Kuvvetler personellerinin konumunu tespit ediyor ve saldırılarını buna göre şekillendiriyor. İddialara göre, Rus istihbaratı, İngiltere’de orduya ait stratejik bölgelerde yaptıkları teknik takip sonucunda onlarca Özel Kuvvetler personelinin telefonlarına ilişkin bilgileri veri tabanı haline getirdi.

ASKERİ TESİSLERİ TAKİP ETTİLER

Rusya’nın İngiltere'de faaliyet gösteren casusları tarafından ele geçirilen telefon verilerini, Ukrayna'daki İngiliz eski Özel Kuvvetler ekiplerini hedef almak için kullandığı iddia ediliyor.

İddiaya göre, Rus istihbaratı İngiltere’de aralarında İngiliz Özel Kuvvetleri olarak bilinen SAS ve SBS birimlerine ait yerleşkeler de dahil olmak üzere birçok askeri tesis etrafında teknik takip yaptı. Kremlin, bu operasyon sonucunda cep telefonlarından oluşan geniş bir veri tabanı oluşturdu. Bu veri tabanını kullanarak Ukrayna’ya giden eski İngiliz Özel Kuvvet personelleri takip ediliyor ve saldırıların nereye yapılacağı belirleniyor. Veri tabanının askeri tesislerden çıktıktan sonra telefonunu açan askerler üzerinden oluşturulduğu belirtiliyor.

İKİ NUMARA YAN YANA TESPİT EDİLDİĞİNDE VURULUYOR

Daily Mail’de yer alan habere göre İngiliz ordusunda daha önce görev yapmış olan SAS ve SBT birimine bağlı askerler konu hakkında uyarıldı. Güvenlik uzmanları Rusya'nın bu mobil verileri kullanmasının önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Rus ordusunun veri tabanında bulunan numaraları aynı konumda tespit ettiğinde bölgeye saldırdığı belirtiliyor.

Askerlerin artık resmi olarak İngiliz ordusunda görev yapmadığının altı çizilirken, bir kısmının gönüllü bir kısmının ise gizli görevle Ukrayna ordusunu ve direnişçileri eğitmek amacıyla savaş bölgesine gittiği düşünülüyor. Uyarıda, “Daha önce SAS ve SBT yerleşkeleri çevresinde telefonunuz teknik takibe takıldıysa Ukrayna’da risk altındasınız. Rus ordusu bunu anında tespit edebilir” denildiği belirtiliyor ve devamında hali hazırda görevde olan personelin askeri tesisler ve resmi binalara yakın bölgelerde telefon kullanma konusunda dikkatli olması isteniyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI UKRAYNA İDDİALARINI REDDEDİYOR

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, NATO'nun Rus güçleriyle doğrudan çatışmaya girmeme tutumuna uygun olarak Ukrayna'ya hizmet veren hiçbir İngiliz askerinin bulunmadığı konusunda ısrar ediyor.

İngiliz istihbarat görevlisi Philip Ingram konu ile ilgili, “Günümüzde mobil cihazlar, tüm konum izleyicileri kapattığınızı düşünseniz bile, düşmanın sizi bulması için oldukça etkili bir iz. Birleşik Krallık askeri personeli arasında bu tehdidin farkındalığı zayıf. Telefon verilerinin toplanması, Rus istihbarat görevlilerinin askeri yerleşkeler çevresinde yaptığı keşiflerde kolaylıkla yapılabilir. Ucuz ekipmanlarla bunu yapmak oldukça kolay” şeklinde konuştu.

FITNESS UYGULAMASI ONLARCA ASKERİ DEŞİFRE ETTİ

Rus istihbaratçıların İngiltere’de askeri yerleşkeler etrafında keşif çalışmaları yaptıkları ve bunun sonucunda Özel Kuvvetler dahil olmak üzere birçok birime dair bilgi elde etmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Veri toplama çalışmalarında mobil uygulamaların da kullandığı belirtiliyor.

SAS birliklerinin, dünya çapında 50 milyon kullanıcısı olan Strava gibi fitness takip uygulamalarında yanlışlıkla kimliklerini ifşa ettikleri ortaya çıkmıştı. Araştırmacılar, SAS personelinin askeri yerleşke içinde spor yaptıkları sırada Strava isimli uygulamayı kullanması sonucunda birçok askeri tesisin ve personelin ifşa olduğunu belirtti. 2018 yılında İngiliz ordusuna ait bir karargahın yakınlarında Rus gazeteciler göz altına alındı ve bu olayın ardından birliklere çeşitli uyarılar yapıldı. Birliklere, Rus devlet televizyonundan bir muhabir veya kameraman tespit etmeleri halinde acilen polise başvurmaları yönünde emir verildi.

UKRAYNA’DA GÜÇLENDİRİLMİŞ DIŞ İSKELET’İ Mİ KULLANIYOR?

Öte yandan dünyada birçok ülke teknolojinin gelişmesiyle birlikte ordularını da yeni silahlarla donatıyor. Askerlerin işini kolaylaştırması bakımından en çok dikkat çeken çalışmalar ise güçlendirilmiş dış iskeletler. Türkiye dahil birçok ülke bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Rusya’nın Ukrayna’da buna benzer bir teknolojiyi test ettiği iddia ediliyor.

Rusya’nın bir süredir “geliştirilmiş dış iskelet” üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu teknoloji, askerlerin daha rahat hareket etmesini sağlıyor, yük taşıma kapasitesini arttırıyor ve silah kullanımını önemli ölçüde geliştiriyor.

Rus ordusu için silah sistemleri üreten TsNIITochMash şirketinden yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda geliştirilmiş dış iskelet için çalışmalar ve testler yapıldığını açıklamıştı. Şirket yetkilisi Oleg Faustov, daha önce yapmış olduğu açıklamada, “Aktif dış iskelet için bazı çalışmalar yaptık. Bu sıradan bir insanı daha güçlü hale getiriyor. Bu platformu test eden personelin yaptığı atışlar normal bir askere oranla daha yüksek isabet oranlarına ulaştı” şeklinde konuşmuştu.

Rusya’nın bu teknolojiyi Ukrayna’da henüz kullanıp kullanmadığı net olarak bilinmiyor olsa da savaşın uzaması ile birlikte daha büyük hasarlar yaratan silahların Ukrayna’ya getirildiği biliniyor.