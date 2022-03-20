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DünyaUkraynalı balet Artem Datsishin Rus saldırılarında hayatını kaybetti
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Ukraynalı balet Artem Datsishin Rus saldırılarında hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan Ukrayna’nın dünyaca ünlü tanınmış baletlerinden Artem Datsishin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20.03.2022 - 07:37 | | İHA
Ukraynalı balet Artem Datsishin Rus saldırılarında hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında geçtiğimiz 26 Şubat’ta yaralanan Ukrayna’nın dünyaca ünlü tanınmış baletlerinden Artem Datsishin yaşam mücadelesini kaybetti. Ukraynalı sanatçının yakın arkadaşı olan Tatyanan Borovik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, Artem Datsishin’i (Dotsik) tanıyan herkese duyurulur. 26 Şubat’ta Rus saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Hastanede hayatını kaybetti. Güle güle can dostum" ifadelerini kullandı. Romanya'dan eski bir Kraliyet Balesi dansçısı olan Alina Cojocaru yaptığı açıklamada, Datsishin ile balede partner olduğunu hatırlatarak, " Datsishin, 15 yaşımdayken Kiev'de dans ettiğim ilk partnerlerden biriydi. Tiyatroya başladığımda ikimiz de aynı hocaya sahiptik. Onları nasıl tanıdığımı, nasıl tanıştığımızı ve birlikte nasıl dans ettiğimizi hatırlıyorum" ifadelerini kaydetti. Bu ölümün ardından yapılan bir başka açıklamada, Alina Cojocaru ve Ivan Putrov’un Londra Coliseum'da "Ukrayna için Dans" adlı bir bağış toplama gecesi düzenleyeceği öğrenildi.

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