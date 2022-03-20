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Tayvan, ABD’den JASSM füzeleri almayı hedefliyor

Tayvan Savunma Bakanı Yardımcısı Alex Po, ABD’den alınması planlanan AGM 158 serisi JASSM füzeler ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, füzelerin alımına ilişkin son aşamaya gelmediklerini ama görüşmelerde mesafe kaydettiklerini duyurdu.

20.03.2022 - 08:29 |
Tayvan, ABD’den JASSM füzeleri almayı hedefliyor

Tayvan Savunma Bakanı Yardımcısı Alex Po yaptığı açıklamada, ABD’den alınması planlanan AGM 158 serisi JASSM füzelerine ilişkin gelinen noktaya değinerek, JASSM füzelerinin alımına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Tayvan Savunma Komitesi'nin düzenli yaptığı görüşmelerde Tayvan Demokratik Gelişim Partisi millet meclisi üyesi Chao Tien Lin’in sorduğu füzelerle ilgili soruyu yanıtlayan Po, füzelerin alımına ilişkin son aşamaya gelmediklerini, fakat görüşmelerde mesafe kaydettiklerini ifade etti.

JASSM füzeleri 370 kilometre menzile sahip

Tayvan’ın almak istediği uzun menzilli havadan karaya ateşlenen JASSM füzeleri, radara yakalanmama yeteneğine ve 370 kilometre menzile sahip. Yaklaşık bin 21 kilogram ağırlığında ve toplam 454 kilogramlık zırh delici savaş başlığı taşıyabilen JASSM füzelerinin satışının tamamlaması halinde, Tayvan’ın yeni nesil F-16 tipi savaş uçaklarının uzun mesafeden kara hedeflerini vurma kabiliyetinin büyük ölçüde artacağı tahmin ediliyor. Tayvanlı uzmanlar, ABD’nin satmak istediği bu füzeler, Tayvan’ın asimetrik savaş gücüne büyük katkı sağlayacağı ve askeri eğitim, lojistik ve savaş alanı planlaması gibi konularla beraber ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan Tayvan, JASSM füzelerini ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yönetiminde de almaya çalışmış ama net bir sonuç çıkmamıştı. JASSM füzelerinin 158 B modelleri, bin kilometre menzile kadar hedefleri vurabilme yeteneğine sahipken, Tayvan’ın ABD’den 100 den fazla füze almak için 1 milyar dolarlık bütçe hazırladığı ifade ediliyor.

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