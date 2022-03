Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi... Rusya'dan korkunç saldırı! Onlarca asker hayatını kaybetti!

Rusya-Ukrayna savaşının 25. gününde de çatışmalar ve bombalamalar devam ediyor. ABD'nin Ukrayna'ya yardım miktarı 1 milyar dolara ulaştı. Kiev'e gönderilecek askeri destek paketinin içinde İHA'lar, Stinger füzeler ve daha pek çok mühimmat ve silah bulunuyor

08.22: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın liman kenti Mariupol'u kuşatmasının yüzyıllarca hatırlanacak bir terör eylemi' olduğunu söyledi. Zelenski, 'kolay ve hoş olmasa da' Rusya ile barış görüşmelerine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

07.57: New York Times (NYT), üst düzey bir Ukraynalı askeri yetkiliye dayandırarak, Rusların Mykolaiv'deki bir deniz üssüne düzenlediği saldırıda 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu. Yetkili NYT'ye 36. Ukrayna Deniz Piyade Tugayı'nın karargahının İskender-M balistik füzesi gibi uzun menzilli bir silah tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi.

07.41: Ukraynalı bir yetkili, güç durumdaki Sumy kentindeki bir yetimhaneden 71 çocuğun tahliye edildiğini söyledi.

06.57: Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, Kiev'in elinde 562 Rus savaş esiri olduğunu duyurdu.

06.07: Avustralya hükümeti, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yaptığı askeri ve insani yardımları toplam 156 milyon Avustralya dolarına (Yaklaşık 115,7 milyon Amerikan doları) yükselttiğini açıkladı.

05.15: Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan Ukrayna’nın dünyaca ünlü tanınmış baletlerinden Artem Datsishin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

03.45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda Ukrayna ordusunun başarılarına ve saldırılarda şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğü belirterek Rus annelerine ve babalarına çağrı yaptı. Rusya'ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan hayatı paha biçilemez" dedi.

23.00: Ukrayna’nın Harkov kenti de bu akşam saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı. Harkov Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 9 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği aktarılırken, patlamanın ardından olay yerine çok sayıda Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekipler sevk edildi.

21.35: Maxar Teknoloji şirketi, üç gün önce bombalanan Mariupol Tiyatrosu'ndaki tahribatı gözler önüne seren bu uydu görüntüsünü yayınladı. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın servis ettiği görüntüde, tiyatronun üçte ikisinin yerle bir olduğu anlaşılıyor. Tiyatro sivillerin sığındığı bir merkez haline gelmişti ve saldırı sırasında binada 800 ila 1300 kişi olduğu bildirilmişti. Öte yandan İtalya Kültür Bakanı Dari Franceschini, Ukraynalı mevkidaşı Oleksandr Tkaçenko ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası ülkesinin tiyatronun yeniden inşası için destek teklif ettiğini açıkladı.

20.18: Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, sivillerin tahliyeleri de devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesine ilişkin açıklama yaparak, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcından bu yana insani yardım koridorları aracılığıyla 190 bin sivil ülkeden tahliye edildi. Kiev ve Luhansk bölgelerindeki koridorlar aracılığıyla tahliyeler bugün başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ancak kuşatma altındaki doğu liman kenti Mariupol'de Rus birlikleri, otobüslerin geçmesine izin vermedi” ifadelerini kullandı.

20.01: Rusya'nın Ukrayna'da ne kadar kayıp verdiği bir muamma olmayı sürdürüyor. Ukrayna 14 binden fazla Rus askerinin öldüğünü öne sürüyor. ABD istihbaratı bu sayısı yaklaşık 7 bin olarak veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise 500'den az Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Ancak bölgeden gelen bir haber kayıpların korkunç boyutta olduğunu gösteriyor. Ukrayna'da ölen askerlerin cansız bedenlerinin dikkat çekmemek için gece yarısı trenlere yüklenip Belarus üzerinden Rusya'ya taşındığı iddia edildi.

19.02: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda müzakerelere işaret ederek, “Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek” dedi.

18.56: Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkent Kiev etrafında oluşturulan savunma hattını ziyaret ederek görevli askerlerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Kliçko yaptığı açıklamada, “Başkent Kiev etrafında kontrol amacıyla oluşturulan askeri noktaları ziyaret ettim. Tank saldırılarına maruz kalabilecek bir noktada bulundum. Yerel kuvvetler başkentin etrafındaki savunma görevlerine devam ediyor. Savaşçılarımız tecrübeli, kararlı ve başkentimizi savunmaya hazır. Dayanacağız, yaşasın Ukrayna yaşasın koruyucularımız” ifadelerini kullandı.

17.52: Rusya, Ukrayna’nın Mikolayiv kentinde askeri bir üsse saldırı gerçekleştirdi.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 24 gün boyunca aralıksız sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Rusya, bugün de Ukrayna’nın Mikolayiv kentinde askeri bir kışlaya saldırı gerçekleştirdi. Saldırıya uğrayan 79. Hava Alayı’ndaki can kaybına ilişkin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, kışlaya saldırı olduğunu doğrularken, “İşimizin başındayız. İşgalciler roketlerle, uyuyan askerlerimizi vurdular. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Konu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden resmi açıklama bekliyorum. Biz hazırlığımızı yapıyoruz, gıda maddelerinin sevkiyatını yapıyoruz, insanları tahliye ediyoruz. Köylerimizi işgalcilerden koruyoruz ve geri itiyoruz. Bu konu hakkında da fazla konuşmak istemiyorum. İlerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

16.53: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ukrayna'nın kahramanca direnişinin sürdüğü her gün, Putin'in feci bir hata yaptığı açıkça ortada" dedi.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti Bahar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu belirten Johnson, "Ukrayna halkının yanındayız ve kalbimiz onlarla birlikte. Bu ülkede on binlerce insan evlerini Ukrayna halkına açıyor. Ukrayna'nın kahramanca direnişinin sürdüğü her gün, Putin'in feci bir hata yaptığı açıkça ortada" şeklinde konuştu.

16.20: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği önünde savaşta hayatını kaybeden çocuklar için anma töreni düzenlendi. Büyükelçiliğin kapısına hayatını kaybeden çocuklar için mumlar yakılarak oyuncaklar bırakıldı.

16.17: Ukrayna’nın Lviv kentinde, sirenlerin çalmasının ardından birçok kişi alt geçide sığındı.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde yeniden sirenler yükseldi. Kentte son günlerde yaşanan saldırılar nedeniyle tedirgin olan halk, sirenlerin ardından şehir merkezinde bulunan alt geçide sığındı. Dakikalarca bekleyen birçok kişi, sirenlerin son bulmasıyla alt geçitten çıktı.

16.00: Bir Rus tankının yanmış enkazının fotoğrafı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabında paylaşıldı. Yanında bir Ukrayna askerinin anti-tank roketiyle fotoğrafı ve altında da bu saldırının Javelin roketleriyle yapıldığını söyleyen bir zafer notu vardı. Tanklara karşı kullanılan ve omuzda taşınabilen bu sistem, 4 kilometre menzile sahip. Yolları üzerinde ısı yayan hedefleri tespit edip onlara doğru ilerleme özelliğine sahipler.

Kontrolleri oyun konsoluna benzeyen bir ekrandan yapılıyor. Bu anti-tank silahı, tankların tepesini veya yanlarını hedef alabiliyor. Ukrayna ordusu ABD yapımı bu silahın Rus ordusunda "paniğe yol açtığını" söylüyor ve bu silahlardan 2 bin adet daha almak üzere.

Javelin silahları ABD Başkanı Joe Biden'ın Çarşamba günü Ukrayna'ya gönderileceğini duyurduğu 800 milyon dolarlık askeri ekipmanların yalnızca bir parçası. Bu yardım paketinin içinde uçan birer bomba olarak kullanılabilen insansız hava araçları (İHA) ve helikopterleri düşürebilen hava savunma roketleri de bulunuyor.

Peki bu silahlar Rusya'nın daha büyük ve daha fazla ekipmana sahip ordusu karşısında ne kadar işe yarayacak?

ABD'NİN GÖNDERECEĞİ SİLAHLAR

ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği askeri malzemeler arasında 25 bin savaş zırhı ve kaskı, çok sayıda uzun namlulu silah ve bomba atar, binlerce anti-tank silahı ve 20 milyon mermilik mühimmat yer alıyor. Bunların içinde Javelinlerle birlikte en güçlü silah, zamanında Afganistan'da Sovyet uçaklarını düşürmesiyle bilinen Stinger füzeleri. ABD bunlardan 800 adet gönderecek.

Bunun yanı sıra sırt çantasında taşınabilen ve elle fırlatılabilen küçük taktik İHA'lardan da 100 adet gönderilecek. Bu insansız hava araçları (İHA) askerler tarafından hem düşmanların yerini tespit etmek hem de taşıdıkları küçük bombalarla kamikaze saldırıları yapmak için kullanılabiliyor.

BEYAZ SARAY KESENİN AĞZINI AÇTI

Biden'ın Çarşamba günü açıkladığı bu yardım, sadece geçen hafta açıklanan ABD yardımının miktarını 1 milyar dolara yükseltiyor. 2014-2022 arasında yapılan toplam yardımın 2,7 milyar dolar olduğu düşünülünce bu büyük bir artış. ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi John Herbst, bu sayede eskiden karşılanamayan ihtiyaçların da karşılanabileceğini söylüyor ve ekliyor: "Biden ve ekibinin bugüne kadar Ukrayna'ya yardım göndermekte cimri davrandığı su götürmez. Bunu değiştirmeleri yönünde baskı vardı ve etkili oldu."

RUSYA'NIN İŞGALİNİ NASIL ETKİLER?

Askeri uzmanlar, Ukrayna'da en büyük farkı ABD'nin verdiği anti-tank silahlarının yaratacağını düşünüyor. ABD ordusundan Albay Christopher Mayer, Rusya'nın işgal gücünün büyük bir kısmının mekanize birliklerden, yani zırhlı araç konvoylarından oluştuğunu hatırlatıyor ve ekliyor: "Yapabileceğiniz en iyi şey onları yok etmektir."

Mayer Ukrayna'nın farklı ülkelerden değişik anti-tank sistemleri aldığını ve bunun da Ukrayna ordusunun saldırı kapasitesini geliştirdiğini aktarıyor: "Bir orduya birden fazla anti-tank sistemi verirseniz, neyle karşılaşırsa ona göre silah tercih etme imkanı olur."

15.46: Ukrayna, Rus askerlerinin mevzilerini çoklu roketatarla vurmaya devam ediyor.



Rusya ve Ukrayna arasında 24 gündür devam eden savaşta, Ukrayna ordusu topraklarını savunmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna Ordusu 30. Mekanize Tugayı’na bağlı askeri birliklerin Rus mevzilerine doğru ateşlediği çoklu roketatar atışları görülürken, Rus birliklerinin ağır hasar aldığı ve kayıp verdiği de ifade edildi.

15.30: Ukrayna’da, Rus ordusunun bombardımanı altında kalan bir çocuk enkaz altından çıkarıldı.



Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Askeri noktaların yanı sıra sivil alanları da hedef alan Rus bombardımanları nedeniyle enkaza dönen bir yapının altından küçük bir çocuk çıkarıldı. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin acil müdahale ettiği çocuğa oksijen maskesi takılarak, kalp mesajı yapıldığı görüldü. Hayata tutunmaya çalışan küçük çocuğun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

15.28: Rusya'nın dün Ukrayna’nın Zaporijya kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı açıklandı.



Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Zaporijya Belediye Başkan Yardımcısı Anatoliy Kurtiev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü Rusya'nın kente yönelik saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurtiev, "Bombardımanlar nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi yaralandı. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bilin ki biz bunu unutmayacağız. İşgalciler her suçun, her ölümün, her gözyaşının hesabını verecek. Yaşasın kahramanlarımız, Ukrayna kazanacak” ifadelerini kullandı.

13.47: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Gerek Rusya- Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor" dedi.

13.34: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken, 2 ülkede askeri kayıplar veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ordusu'na ait askeri araçların imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı.

13.33: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada barış ve Ukraynanın güvenliği için gerekli müzakerelerin gecikmeden yapılmasının anlamlı ve adil olacağını belirterek Ve şimdi herkesin beni duymasını istiyorum, özellikle Moskova'dakilerin. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı dedi.

Barış ve Ukrayna'nın güvenliği için gerekli müzakerelerin gecikmeden yapılmasının anlamlı ve adil olacağını belirterek bunun Rusya için tek şans olduğunu söyleyen Zelenski Biz her zaman müzakerelerde ısrar ettik. Sadece 23 günlük işgal döneminde değil, her zaman diyalog önerdik, barış için çözümler sunduk. Ve şimdi herkesin beni duymasını istiyorum, özellikle Moskova'dakilerin. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi. Aksi takdirde, Rusya'nın kayıpları o kadar büyük olacak ki, birkaç nesil toparlanmak için yeterli olmayacak dedi.

13.31: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede yer almasıyla Rus ordusunun ağır saldırılarına maruz kalan Irpin'de kilise, ev ve dükkanların bulunduğu sivil yerleşim yerleri harabeye döndü.





Ukrayna'da başkent Kiev'e yakın olmasıyla stratejik öneme sahip Irpin, Rusya’nın en çok saldırdığı adreslerden biri oldu. Kiev merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan kentte, bombardımanların hedefi olan sivil yerleşim yerlerindeki yıkım görüntülendi. Rus ordusunun saldırılarında büyük hasar meydana gelen bir kilise, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Kilisenin duvarlarında kurşun izlerinin olduğu ve camlarının kırıldığı objektiflere yansıdı.

ZAPORİJYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

13.13: Ukrayna’nın Zaporijya kentinde bugünden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Ukrayna’nın güneydoğusunda bulunan Zaporijya kentinde, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün yerel saatle 16.00’da başlayacak yasak, pazartesi 06.00’ya kadar devam edecek. Sık sık Rusya tarafından hedef alınan Zaporijya’ya, Mariupol’den kaçan Ukraynalılar da gelmeye devam ediyor.

12.48: Ukrayna’nın batı bölgesinde bulunan bir kurumdaki gönüllüler, ordunun ihtiyaç duyduğu ekipmanları dikiyor.



Rusya'nın Ukrayna saldırıları 24. gününde devam ederken, Ukrayna halkı orduya destek vermek için var gücüyle çalışıyor. Ukrayna'nın batısındaki Prikarpatya bölgesinde faaliyet gösteren bir yardım fonu ve eğitim merkezi, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları dahilinde çeşitli malzemeler dikiyor.

12.23: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün açıklama yaparak Yunanistanlı azınlığın da yaşadığı Mariupol'deki Rus bombardımanında yıkılan doğum hastanesini yeniden inşa etmeye hazır olduklarını duyurdu.

14 BİN 400'DEN FAZLA RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

12.16: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 24 günlük savaşta 14 bin 400’den fazla askerini kaybettiğini duyurdu.



Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, 24. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın bu süre zarfı içinde 14 bin 400’den fazla askerini kaybettiğini duyurdu. Rusya’nın teknik ekipman kayıplarını da açıklayan Bakanlık, Rusya’ya ait 466 tank, bin 470 zırhlı askeri araç, 213 topçu sistemi, 72 çok namlulu roketatar, 44 hava savunma sistemi, 95 uçak, 115 helikopter, 17 insansız hava aracı, 914 otomobil, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 11 özel ekipmanın da imha edildiğini bildirdi.

11.59: İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı son istihbarat güncellemesinde, Rusya'nın Ukrayna direnişinin boyutu ve kuvveti karşısında şaşırdığını belirterek bu durumun Rusya'nın "operasyonel yaklaşımını değiştirmeye zorladığını" ifade etti.



İngiltere Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna'da devam eden savaş durumuna ilişkin savunma istihbaratı güncellemesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık ve uluslararası ortaklarımız Ukrayna'yı desteklemek için birleşti. Birleşik Krallık hükümeti Ukrayna'ya bir dizi ekonomik, insani ve savunma amaçlı askeri yardım sağlıyor. Rusya ve Belarus'a ek yaptırımlar uyguluyor" denildi.

11.50: Demokrat Partili eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Cumhuriyetçi Partili eski ABD Başkanı George W. Bush, Chicago'daki bir Ukrayna kilisesini ziyaret etti. İki başkan ziyaret sırasında kiliseye birer demet ay çiçeği bıraktı.

11.30: Ukrayna'nın kuzey kentlerinden Sumyde bir boya ve vernik deposu dün öğleden sonra Rus topçu ateşinin hedefi oldu.

Ukrayna Acil Durum ekipleri topçu ateşinden sonra meydana gelen yangını söndürmek için müdahalede bulundu. 6 bin metre karelik deponun tamamen yandığı belirtildi.

11:00: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi 8. Kombine Silahlar Ordusu komutanı Korgeneral Andrei Mordvichev'in çatışmalar sırasında öldürüldüğünü söyledi. İddia Rusya tarafından henüz doğrulanmadı.

10.39: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli olduğunu belirterek, Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

10.00: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandığını açıkladı.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'da ilk kez "Kinjal" hipersonik füzesi kullanıldığını belirterek, "18 Mart'ta hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile İvano-Frankivsk bölgesindeki Delyatin'de Ukrayna ordusuna ait füze ve havacılık mühimmatının bulunduğu cephane imha edildi" bilgisini paylaştı.

"Odessa'daki radyo-elektronik istihbarat merkezleri Bastion sistemi tarafından vuruldu"

Konaşenkov, Rus ordusunun Bastion kıyı savunma sistemleriyle de Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki Veliky Dalnik ve Velikodolinskoye yerleşimlerinde bulunan radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini belirtti.



Gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 69 askeri unsurun Rus ordusunca vurulduğunu aktaran Konaşenkov, bunların arasında 4 komuta merkezi, 4 hava savunma füze sistemi, 3 S-300 ve 1 Buk-M1 füze sisteminin bulunduğunu kaydetti. Konaşekov ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.



Konaşenkov, Ukrayna'ya yönelik saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya ait 196 insansız hava aracı, 1.438 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 145 çok namlulu roketatar, 556 topçu sistemi ve 1.237 özel askeri aracın vurulduğu bilgisini paylaştı.



Rus ordusuna göre saldırıda kullanılan "Kinjal" füze sisteminin 2 bin kilometreden daha fazla menzildeki hedefleri vurabildiği, mevcut tüm hava ve füze savunma sistemlerini imha edebildiği belirtiliyor.

09.50: Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyindeki Nikolayev’i hedef aldı.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Rus askerleri, akşam saatlerinde Ukrayna’nın güneyinde yer alan Mikolayiv'i vurdu. Askeri bir noktanın hedef alındığı iddia edilirken, olay yerine Ukrayna Acil Durum Servisi’ne bağlı ekipler geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

09.45: İngiltere Savunma Bakanlığı: Kremlin, savaştaki hedeflerine ulaşmaktan çok uzak. Ukrayna’nın direnişi Rusya’yı şaşkına çevirdi.

08.01: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, cuma günü ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde Biden’a Tayvan konusunun çok hassas olduğunu ve doğru ele alınmaması durumunda bunun Çin-ABD arasındaki ilişkilere zarar vereceğini ilettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmesinde Tayvan konusunda ilişkin ABD'ye sert mesajlar gönderdiğini duyurdu. Xi Jinping, Biden’a Tayvan konusunun çok hassas olduğunu ileterek, bu konunun doğru ele alınmaması durumunda bu durumun Çin ile ABD arasındaki ilişkilere zarar vereceğini ilettiğini kaydetti. Xi Jinping ayrıca, Tayvan meselesinin ABD ile aralarındaki en önemli ve aynı zamanda en hassas olan konu olduğunun da altını çizdi. 1 saat 50 dakika süren görüşmede Xi Jinping, bazı ABD‘li isimlerin Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen Tayvan’daki güçlere yanlış mesaj gönderdiğini ve bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu Biden’a ilettiğini aktardı. Xi Jinping, Biden'ın ve yönetiminin Tayvan konusuna gereken önemi vereceklerini umduğunu da sözlerine ekledi. Xi Jinping, görüşmede Ukrayna’da barışın bir an önce sağlanması gerektiğini, ABD başta olmak üzere NATO’nun da Rusya ile diyalog kurarak Ukrayna krizindeki düğümü çözmeleri gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

07.35: Rusya’dan Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonot, Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile uzaya fırlatıldı. Başarılı fırlatmanın ardından kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşırken, kozmonotlar üzerlerinde Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uzay kıyafetleri giyerek kameralara poz verdi.





Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonotun, Kazakistan’da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiği ifade edildi. Başarılı fırlatmanın ardından Rus kozmonotların istasyonuna kilitlendikleri belirtildi. İstasyonda görevli olan Roscosmos kozmonotları Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov, NASA astronotları Mark Vande Hay, Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron ve ESA astronotu Matthias Maurer ise gelen 3 Rus kozmonotu kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Ukrayna bayraklarının rengini taşıyan sarı ve mavi renkteki uzay kıyafetlerini giyerek poz verdi. Rus basınında yer alan haberlerde ise, daha önce sadece mavi renkte kıyafetler giyen Rus kozmonotların bu değişiminin, Rusya’nın Ukrayna üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu uzaya taşımak istediği yorumları yapıldı.

07.09: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın Rusya’ya katılmasının yıldönümü nedeniyle başkent Moskova’da düzenlenen kutlamalara katılarak binlerce kişinin karşısına çıktı.

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı Ukrayna’dan ilhak ederek topraklarına katmasının 8’nci yıldönümünde Rusya'nın başkenti Moskova’da büyük kutlamalar düzenlendi. Kent merkezlerinde yapılan yürüyüşlerin ardından Moskova’daki Lujniki Stadyumu’na giden 100 bine yakın kişi, burada düzenlenen konserleri izledi. Stadyumdaki konserlerin sürpriz konuğu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Binlerce kişinin sevgi gösterileri altında sahneye çıkan Putin, "18 Mart 2014'te Kırım ve Sivastopol'da yapılan referanduma giden insanların kendi topraklarını birleştirmeyi istemeleri ortak kaderimizdi. Kendi topraklarında yaşadılar ve yaşadıkları tarihi vatanları Rusya ile ortak bir kaderi yaşamak istediler. Bunu yapmaya hakları vardı ve amaçlarına ulaştılar. Öncelikle bayramlarını kutlayalım, bu onların bayramıdır. Tebrikler! Bu süre zarfında Rusya, Kırım ve Sivastopol'u yükseltmek için çok şey yaptı. Çıplak gözle hemen görülemeyen şeyler yapmak gerekiyordu. Temel amaçlar gaz arzı, enerji arzı, toplumsal hizmetler, yol ağının restorasyonu, yeni yolların, otoyolların ve yeni köprülerin inşası" ifadelerini kullanarak Kırım’a yapılan yatırımlardan bahsetti.

06.41: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.

03.43: Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 yaşındaki bir genç Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi.

03.27: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı sanal görüşmede Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde Çin'e doğrudan etkilerinin ve sonuçlarının olacağını ilettiğini kaydetti.

03.14: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereleri işaret ederek ancak müzakereler yoluyla Rusya’nın hatalarından geri dönülebileceğini belirtti. Rusya'nın, Ukrayna'daki insani koridorları ve tahliyeleri engellemesine de değinen Zelenskiy, "İşgalciler çoğu bölgede çevredeki kentlere insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırısının 23. gününde hem Ukrayna hem de dünya kamuoyuna açıklamalarda bulundu ve Rusya’ya da yeni bir mesaj göndererek müzakereleri işaret etti. Konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna'da saldırdığı kentlerden sivillerin tahliyesine yönelik çalışmaları aktaran Zelenskiy, "Bugün Ukrayna’da 7 koridor vardı. Sumi Bölgesi’nde 6 ve Donetsk Bölgesi’nde 1 sivil koridoru vardı. Mariupol kuşatmasından 9 binden fazla insan tahliye edildi. Toplamda 180 binden fazla Ukraynalı insani yardım koridorları üzerinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

01.56: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna’da sivillerin tahliyesine dair rakamlara değinerek, 7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

01.23: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Ruslara ait insansız hava araçlarını hedef alan hava savunma sistemleri ardı ardına ateş açarken, Rus insansız hava araçları savunma sisteminden atılan füzelerle imha edildi.