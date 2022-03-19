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DünyaABD'nin Norveç'te düşen uçağındaki 4 asker hayatını kaybetti
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ABD'nin Norveç'te düşen uçağındaki 4 asker hayatını kaybetti

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkenin kuzeyinde düşen ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi uçakta yer alan 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

19.03.2022 - 14:47 | | OSLO (İHA)
ABD'nin Norveç'te düşen uçağındaki 4 asker hayatını kaybetti

ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi askeri uçağı, dün Norveç'teki NATO "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına katıldığı sırada düşmüştü. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, uçaktaki 4 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Başbakan Stoere, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Askerler, NATO'nun Cold Response Tatbikatına katılmıştı. Askerlerin ailelerine, akrabalarına ve birliklerindeki asker arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, Norveç polisi bölgede hava koşullarının kötü olduğunu belirtti.

Norveç'teki NATO tatbikatının Ukrayna'daki savaşla ilgisi bulunmuyor.

Ne olmuştu?
Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (JRCC) tarafından dün yapılan açıklamada, söz konusu uçağın Norveç'teki NATO "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına katıldığı sırada yerel saatle 18.26 sularında ülkenin kuzeyinde düştüğü ifade edilmiş, uçakta 4 kişinin bulunduğunu aktarılmıştı.

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