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DünyaUkrayna İçişleri Bakanı dünyaya duyurdu! Aylar değil yıllarca sürecek: işte Ukrayna'yı bekleyen gizli tehlike...
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Ukrayna İçişleri Bakanı dünyaya duyurdu! Aylar değil yıllarca sürecek: işte Ukrayna'yı bekleyen gizli tehlike...

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Rus işgali sona erdikten sonra ülkedeki patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirmenin yıllar alacağını söyledi. Ukrayna özellikle siviller için büyük bir tehlike oluşturan patlamamış mühimmatların temizlenmesi için ABD ve Avrupa'dan yardım istedi.

19.03.2022 - 17:12 |
Ukrayna İçişleri Bakanı dünyaya duyurdu! Aylar değil yıllarca sürecek: işte Ukrayna'yı bekleyen gizli tehlike...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken, iki ülke arasında ateşkes sağlanması için çabalar devam ediyor. Ancak ateşkes sağlanıp, savaş sona erse bile Ukrayna'yı zor günler bekliyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, ülkesindeki gizli tehlikeyi açıklayıp Batılı ortaklarından yardım istedi.

Monastyrsky Associated Press'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı savaştan sonra da zorlu bir süreç beklediğini ve bu noktadan Batı'nın yardımına ihtiyaçları olacaklarını söyledi.

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AYLAR DEĞİL YILLAR SÜRECEK

Monastyrsky, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, “Ukrayna'ya çok sayıda top mermisi fırlatıldı ancak bunların büyük bir kısmı patlamadı. Bu top mermileri şehirlerdeki enkazın altında kalıyor ve gerçek bir tehdit oluşturuyor. Onları etkisiz hale getirmek aylar değil yıllar alacak." dedi.

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RUS BİRLİKLERİ İÇİN YERLEŞTİRİLEN MAYINLAR DA TEHLİKELİ

Ukrayna'daki tek sorun, patlamamış top mermileri değil. Ukrayna birlikleri, patlamamış Rus mühimmatına ek olarak, Rusların geçişini engellemek için köprülere, havaalanlarına ve diğer kilit noktalara kara mayınları yerleştirdi.

Monastyrsky şu anda bu mayınların kaldırılamayacağına dikkat çekerek, "Uluslararası ortaklarımızdan, Avrupa Birliği ve ABD'den meslektaşlarımızdan, bombardıman altındaki savaş alanlarını temizlemek için uzman grupları hazırlamalarını istedim.” dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı dünyaya duyurdu Aylar değil yıllarca sürecek: işte Ukraynayı bekleyen gizli tehlike...

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EKİPMANLARININ YARISINI KAYBETTİLER

Bakanlığının mayın temizleme ekipmanlarının savaşın büyük bölümünde amansız bombardımana maruz kalan liman kenti olan Mariupol'da bırakıldığını belirten Monastyrsky, "Orada 200 parça ekipman kaybettik" dedi.

Monastyrsky ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin, acımasız Rus bombardımanı ve hava saldırılarının neden olduğu yangınlarla mücadele etmek olduğunu söyledi. Bakan ülkenin personel ve ekipman sıkıntısı karşısında umutsuz kaldığını vurguladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı dünyaya duyurdu Aylar değil yıllarca sürecek: işte Ukraynayı bekleyen gizli tehlike...

KULEBA DA UYARMIŞTI

Rusya'nın patlamayan mühimmatları ile ilgili tehlikeye daha önce Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da dikkat çekmişti. Kuleba savaşın ilk günlerinde şehrin göbeğine düşen ancak patlamayan 500 kg'lık devasa bir Rus bombasının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşmıştı.

Rusların hava bombardımanında patlamayan bombalar sivil halk için büyük bir tehlike olmayı sürdürüyor. Ukraynalı ekipler titizlikle mühimmatları imha etmeye çalışsa da yaşanan ekipman sıkıntısı nedeniyle ilerleme sağlanamıyor.

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