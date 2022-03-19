Zelenski: BuluÅŸma zamanÄ±, konuÅŸma zamanÄ±

BarÄ±ÅŸ ve Ukrayna'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gerekli mÃ¼zakerelerin gecikmeden yapÄ±lmasÄ±nÄ±n anlamlÄ± ve adil olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek bunun Rusya iÃ§in tek ÅŸans olduÄŸunu sÃ¶yleyen Zelenski Biz her zaman mÃ¼zakerelerde Ä±srar ettik. Sadece 23 gÃ¼nlÃ¼k iÅŸgal dÃ¶neminde deÄŸil, her zaman diyalog Ã¶nerdik, barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mler sunduk. Ve ÅŸimdi herkesin beni duymasÄ±nÄ± istiyorum, Ã¶zellikle Moskova'dakilerin. BuluÅŸma zamanÄ±. KonuÅŸma zamanÄ±. Ukrayna iÃ§in toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve adaleti yeniden saÄŸlamanÄ±n zamanÄ± geldi. Aksi takdirde, Rusya'nÄ±n kayÄ±plarÄ± o kadar bÃ¼yÃ¼k olacak ki, birkaÃ§ nesil toparlanmak iÃ§in yeterli olmayacak dedi.

TÃœM BÃœROKRASÄ°YÄ°, TÃœM EVRAKLARI, KDV'YÄ°, TÃœM GÃœMRÃœK VERGÄ°LERÄ°NÄ° ORTADAN KALDIRIYORUZ

GÃ¼mrÃ¼k kurallarÄ±nÄ±n askeri ve insani yardÄ±m iÃ§in yeniden dÃ¼zenlendiÄŸini belirten Zelenski SavunmamÄ±z ve halkÄ±mÄ±z iÃ§in kargolar, fizik yasalarÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi kadar kolay bir ÅŸekilde Ukrayna'ya getirilecek. TÃ¼m bÃ¼rokrasiyi, tÃ¼m evraklarÄ±, KDV'yi, tÃ¼m gÃ¼mrÃ¼k vergilerini ortadan kaldÄ±rÄ±yoruz ifadelerini kullandÄ±. Zelenski, insani yardÄ±m iÃ§in bir koordinasyon ofisi oluÅŸturduklarÄ±nÄ± vurgulayarak Ukrayna'ya insani yardÄ±mÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili tÃ¼m konularÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in bir koordinasyon merkezi kuruldu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi BaÅŸkanÄ± Andriy Yermak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ukrayna bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileriyle, baÅŸta Ã¼lke iÃ§inde yerinden edilmiÅŸ kiÅŸilere yardÄ±m etmek Ã¼zere Ukrayna'ya insani yardÄ±m malzemelerinin tedarikini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ± dedi.

YEDÄ° Ä°NSANÄ° KORÄ°DOR VAR

Ãœlkedeki insani koridorlar hakkÄ±nda bilgi veren Zelenski BugÃ¼n Ukrayna'da yedi insani koridor var. Sumy bÃ¶lgesinde altÄ±, Donetsk bÃ¶lgesinde bir. KuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ Mariupol'dan 9.000'den fazla kiÅŸi tahliye edildi. Toplamda 180.000'den fazla UkraynalÄ± insani yardÄ±m koridorlarÄ± tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. YÃ¼zlerce ton temel ihtiyaÃ§ maddesi teslim edildi ifadelerini kullandÄ±.

Harkiv bÃ¶lgesinde Ã¶zellikle Ä°zyum yakÄ±nlarÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Zelenski, Kiev, Sumy ve Chernihiv'de RuslarÄ± durdurduklarÄ±nÄ± belirtti. Zelenski konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti;

Ukrayna'nÄ±n teklifleri masada. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde dÃ¼nya uluslarÄ±na Ukrayna iÃ§in barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmaya devam edeceÄŸim.