Ukrayna'da dehşet anları! Türk gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi’nin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

TRT MUHABİRİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

TRT Haber, Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışma anlarını anbean görüntüledi.

TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk çatışma anlarını şöyle anlattı:

Topçu birlikleri an itibariyle Kiev yakınlarında obüs atışı yapıyor. Şu an mahsur kaldık ve başka saklanacak hiçbir yerimiz yok. Hareket edebilecek hiçbir şey yok. Ukrayna topçu birlikleri art arda atış gerçekleştiriyor.