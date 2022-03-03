Ukrayna'da dehşet anları! Türk gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında 8. gün geride kalırken sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve ekibi, Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışmanın ortasında kaldı. Öztürk korku dolu dakikaları anlatırken, 'Saklanacak yer yok' derken o anlar kameraya yansıdı.
Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi’nin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.
TRT MUHABİRİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI
TRT Haber, Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışma anlarını anbean görüntüledi.
TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk çatışma anlarını şöyle anlattı:
Topçu birlikleri an itibariyle Kiev yakınlarında obüs atışı yapıyor. Şu an mahsur kaldık ve başka saklanacak hiçbir yerimiz yok. Hareket edebilecek hiçbir şey yok. Ukrayna topçu birlikleri art arda atış gerçekleştiriyor.
Kiev'den son gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibi, sıcak çatışmanın ortasında kaldı.https://t.co/DzFLSyXp31 pic.twitter.com/3g1NNoPp0D— TRT HABER (@trthaber) March 3, 2022