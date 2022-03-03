Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldÄ±
Ukrayna ordusu, Rus birliklerini karadan hedef aldÄ±.
03.03.2022 - 16:16 | | KÄ°EV (Ä°HA)
Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleri, Ã¼lkeye 8 gÃ¼ndÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Rusya ordusu hedef aldÄ±. Ukrayna Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rus birliklerin "cezasÄ±z bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade ettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleri gÃ¼Ã§lÃ¼ atÄ±ÅŸlarÄ±yla Rus iÅŸgalcileri ve konvoylarÄ± vuruyor. Ukrayna topÃ§u birlikleri yÃ¼ksek verimde ve isabetli ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar" ifadelerini kullandÄ±.
Â