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Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldÄ±

Ukrayna ordusu, Rus birliklerini karadan hedef aldÄ±.

03.03.2022 - 16:16 | | KÄ°EV (Ä°HA)
Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldÄ±

Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleri, Ã¼lkeye 8 gÃ¼ndÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Rusya ordusu hedef aldÄ±. Ukrayna Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rus birliklerin "cezasÄ±z bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade ettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleri gÃ¼Ã§lÃ¼ atÄ±ÅŸlarÄ±yla Rus iÅŸgalcileri ve konvoylarÄ± vuruyor. Ukrayna topÃ§u birlikleri yÃ¼ksek verimde ve isabetli ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar" ifadelerini kullandÄ±.

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Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldÄ±

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