Ukrayna ve Rusya arasında kritik gelişme! 'Kırmızı çizgi' savaşı! İşte sunulan şartlar...

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki savaş can almaya devam ederken Rus ordusu rotasını doğuya çevirmiş durumda.

Zira savaşın ilk gününden beri başkent Kiev'i düşürmeye çalışan ancak başarılı olamayan Rusya'nın doğuda hızlı bir zafer kazanmayı planladığı belirtiliyor.

Bu bölgede yoğunlaşan çatışmaları sona erdirmek için diplomatik mücadele hız kesmeden sürerken iki ülke arasında tabiri caizse 'kırmızı çizgi' savaşları yaşanıyor.

ZELENSKİ ŞARTLARINI AÇIKLADI

Rusya'nın barış şartlarının ortaya çıkmasının ardından Ukrayna'dan da beklenen hamle geldi. Ukrayna Devlet Başkanı barış görüşmeleri için 'kırmızı çizgisini' açıkladı.

Rusya ile tüm diplomatik köprülerin atılmadığının altını çizen Zelenski, barış görüşmelerinin başarılı olması için Rusya'nın önce 23 Şubat'taki işgalinden önce elinde tuttuğu topraklara geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenski, 'Geri çekilmeleri gerekiyor. Bu durumda her şeyi normal bir şekilde tartışmaya başlayabiliriz' dedi. Ukrayna lideri Rusya'ya toprak vermenin söz konusu olmadığını da belirtti.

PUTİN'İN ŞARTLARI NELER?

Batı basınının Kremlin kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Moskova'nın ülkedeki savaşın sona ermesi için 6 şartı bulunuyor.

"Tarafsızlık ilkesini benimseyen ülke, bu politika gereğinde herhangi bir çatışmaya müdahil olmaz. Bu ilkeyi benimseyen ülke ayrıca uluslararası meselelerde de tarafsız davranır."

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve tarafsızlığını koruması gerektiğini belirtiyor. 2014'te işgal edilen Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınmasını talep eden Moskova, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine de bağımsızlık verilmesini istiyor.

Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturan silahlardan arındırılması gerektiğini belirten Moskova, Rusçanın Ukrayna'da ikinci dil olarak tanınmasını istiyor.

Rusya'nın Rusçanın kullanımını yasaklayan kanunların kaldırılmasını da talep ettiği belirtiliyor.

'RUSYA ZAFERDEN ÇOK UZAK'

Putin'in bir süredir 9 Mayıs'a kadar Ukrayna'da bir zafer kazanılmasını istediği belirtiliyor.