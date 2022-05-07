Ukrayna dünyaya duyurdu: TB2 SİHA'sı ile Rus çıkarma gemisini yok ettik!

TB2 SİHA'sı ile Yılan Adası'ndaki bir Rus çıkarma gemisinin yok edildiği iddiası Ukrayna'dan geldi. Ukrayna ordusu gemiye yapılan saldırının görüntülerini de dünya ile paylaştı.

Çıkarma gemisinin bölgedeki birlikler için TOR uçaksavar füze sistemi sağladığı açıklandı.. Ukrayna'nın paylaştığı video görüntülerinde ayrıca adadaki bir binaya ve diğer yapılara yönelik saldırılar da yer alıyor.

Görüntüler, bir hava saldırısında büyük bir Serna tipi çıkarma gemisinin imha edildiğini gösteriyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, "Yılan Adası'nda kalan düşman birimleri hava korumasından mahrum kalacak ve hamamböceği veya çekirge gibi yok edilecek ve yakılacak" şeklinde oldukça sert bir ifade kullandı.

Yayınlanan raporlar, çıkarma gemisinin Ukrayna tarafından kullanılan bir Bayraktar TB2 askeri insansız hava aracı tarafından vurulduğunu gösteriyor.

Siyah beyaz görüntülerde, beyaz bir şimşeğe benzeyen görüntünün gemiyi yutmasından hemen önce, çıkarma gemisinde hareket eden küçük insan siluetleri görülebiliyor. Bu kişilerin gemi vurulduktan sonra da gemi üzerinde hareket etmeye devam ettiği seçiliyor.

Görüntülerde ayrıca yılan Adası'ndaki bir binaya yapılan saldırı da gösterildi. Videoya göre Rus personeller bina çevresinde devriye gezerken, yapı büyük bir patlamayla yerle bir oldu.

Gemiye yapılan saldırının görüntülerinin hangi tarihe ait olduğuna dair bilgi verilmedi.

Serna sınıfı - Rus Gemisi Rus Donanması için inşa edilmiş bir tür 'hava boşluğu' tasarımlı çıkarma gemisidir. 1994 ve 2014 yılları arasında Rusya 12 adet bu tür gemi inşa edildiği biliniyor.

Bu saldırı Ukraynalı kaynakların modern Rus fırkateyn gemisi Amiral Makarov'u bir Neptün füze saldırısında vurduklarını iddia etmelerinden hemen sonra yapılmasıyla dikkat çekti.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

Ukrayna ordusuna bağlı Güney Operasyon Komutanlığı, Yılan Adası’nda konuşlanan Rusya’ya ait hava savunma sistemlerini hedef aldı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yılan Adası’ndaki Rus ordusuna ait hava savunma sistemlerinin hava destekli operasyonla vurulduğu bildirildi. Operasyona ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.