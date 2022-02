Ukrayna mahsur Türk öğrenciler ve iş insanları dehşeti anlattı: Bizi buradan kurtarın

Rusya - Ukrayna krizinde Rusya Devlet Başkanı Putin, operasyon emrini verdi. Ukrayna'da yaşayan Türkler de endişeli bir bekleyiş içinde... Ülkede çok sayıda Türk iş insanı ve öğrenciler de bulunuyor. Özellikle Harkov’daki Uluslararası Havacılık Üniversitesi’nde öğrenim gören çok sayıda Türk öğrencinin yurtlarında mahsur kaldığı, öğrencilerin konsolosluk yetkilileriyle iletişim kuramadığı belirtildi. Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan öğrenciler, yayınladıkları bir videoyla yardım çağrısında bulunarak “Türkiye’nin bizi buradan almasını rica ediyoruz” dedi. Diğer yandan zor durumdaki öğrenciler #ukraynadakioeğrencilermağdur etiketiyle seslerini duyurmak için birlik oldu.

GÜVENLİ BÖLGE YOK

Karazin Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sena Merve (22): Sınıra 30 kilometre uzaklıktayız. Ukrayna’nın doğusuna seyahat etmeyin deniliyor. Ve biz doğusunda öğrenciyiz. Bizleri görün. Bizler burada günlerdir sesimizi duyurmak için yoğun çaba sarf ettik. Bu sabah daha önce hiç uyanmadığımız bir sabaha uyandık. Bomba sesleri, tank sesleri, füzelerle gözümüzü açtık. Evimiz sallanıyordu. Sabah 04.50’den itibaren durulması çok zor bir ortamdayız. Hava sahası kapalı istesek de gidemiyoruz. Dün 2 uçak Kiev’e geldi. Tahliye edileceğimizi düşündük fakat söylenene göre diplomatları almak için gelmiş uçaklar. Şu an burada ‘güvenli bölge’ diye bir yer yok. Dışarı çıkmamamız söylendi. Biz de arkadaşlarımızla bir arada bekliyoruz.

KANEPE SARSILDI

Odessa Devlet İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Akademisi öğrencisi Özgür Deniz Anıl (23): Bir haftadır büyük bir gerginlik içerisinde yaşıyorduk ve bugün Odessa’nın bombalanması gerçekten büyük olay oldu. Çünkü Odessa bir milyondan fazla insanın yaşadığı tam turistik bir mekân. Bu sabah saat 04.30 civarlarında iki tane bombayla uyandık. Ben evde kalıyorum arkadaşlarımla beraber. Füzenin gerçekten inanılmaz bir etkisi var. Benim kilometrelerce uzağıma da düşse etkiliyor çünkü ses dalgası bayağı büyük. Kanepemiz, yatağımız, her şey sarsıldı. Şu anda kapana kısılmış gibiyiz. Sadece benim 30’a yakın Türk arkadaşım var burada. Bazıları Türkiye’ye bizden önce döndükleri için şanslılar. Biz burada kaldık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Burada okuyoruz, üniversitemiz devam ediyor, bir hayatımız var. Bu kadar emeği bırakmak gitmek biraz zor geliyor insana ama şu anda güvende değiliz. Durum daha da kötüye giderse canımızı kurtarmamız gerekiyor, en azından ortalık sakinleşene kadar Türkiye’ye dönebilmek için yardım bekliyoruz.

EVİMİZİN 100 METRE UZAĞINA

Karazin Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Can Kanak (22): Harkov’da yaşıyorum. Günlerdir panik halinde olduğumuz için 4 Türk arkadaş bir evde yaşamaya başladık çünkü yalnız kalmaya korkuyoruz, birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Sabah saat 05.00’te şiddetli bomba ve füze sesleriyle uyandık. Televizyonu açtığımızda Harkov Havalimanı’nın vurulduğunu, sivillere saldırı olduğunu gördük. Evimize bomba geleceğini düşünerek korku içinde beklemeye başladık. Evimizin yüz metre uzağına top düştü, dışarı baktığımda düşen füzelerin ışığını görüyorum. Daha ne kadar güvende kalabiliriz bilmiyorum. Direkt konsolosluğu aradık. “Böyle olacağını biliyorduk, günlerdir gitmenizi söylüyoruz, neden bilet almadın?” diye sordular. Ben de biletlerin 11-12 bin lira olduğunu ve alamadığımı söyledim. Tahliye uçağı yok mu diye sorduk. Tahliye uçağı yok evinizde bekleyeceksiniz dediler. Kendimizi terk edilmiş gibi hissettik.

ŞU AN YURTTA TEKİM

Karazin Harkov National Üniversitesi Yazılım Mühendisliği hazırlık öğrencisi Ömer Şentürk (24): Sabah 5-6 sularında Ukrayna Harkov şehrinde bomba sesleriyle uyandım. Sonra art arda takipçilerim ve ailem aramaya başladı. Çatışmaya biraz uzak bir yerdeyim, sınırda oluyor çatışmalar. Şu an tekim yurtta, arkadaşlarım son bir ayda yaşanan gerginliklerden dolayı yavaş yavaş Türkiye’ye dönmüştü. Benim okulum geç başlamıştı ve oturma iznim çıkmadığı için ülkeden çıkamamıştım. Ama burada çok fazla Öğrenci var. 750-1000 kişilik WhatsApp grupları kuruldu tahliyelerle ilgili haberleşiyoruz. Hâlâ patlama sesleri duyuluyor. Şu an yurtta beklemedeyim. Biraz erzak aldım. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek talimatı bekliyorum. Her öğrenci gibi bir an önce tahliye olmak ve bu duruma istinaden özel olarak okuma hakkımızın Türkiye’deki üniversitelerde devam ettirilmesini istiyorum.

KONSOLOSLUĞUN TELEFON NUMARALARI HEP MEŞGUL

Kiev Medikal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Yekta Sevmez (23): Kiev’de sabah sesler duyuluyordu, şimdi ortalık daha sakin. Acil durumlar için metrolara ve sığınaklara gitme uyarısı aldık. Ancak marketler dışında her yer kapalı. Benzin istasyonları ve bankalarda çok uzun kuyruklar var. Biz yaklaşık 200-300 kişilik bir Türk öğrenci grubuyuz. Başımıza geleceklerden endişeliyiz. Konsolosluk durmadan bize mesaj atıyor ancak telefon numaraları hep meşgul ve geri dönüş sağlamıyorlar. Şu anda herkes evinde birlik olmaya çalışıyor. İnternet ve şebeke çok kötü. Uçuşlar kapalı olduğu için Türkiye’nin karayoluyla bizi tahliye edebileceğini düşünüyoruz.

‘GÜVENLİ YERDE KALIN’ ÇAĞRISI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın açıklaması: “Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız: Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz.”

İŞ İNSANI SİNAN BAYRAKLI: EŞİMİN KARDEŞİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Odessa'da yaşayan iş insanı Sinan Bayraklı, yaşadıklarını canlı yayınında anlattı.

İşte Sinan Bayraklı'nın sözleri:

"Şu an atış yapıldı, ev hopladı. Putin’in konuşması sonrası ilk atışlar başladı. O panikle birlikte acil durum planımız vardı. Bunun olabileceğini kimse beklemiyordu. Tabi ilk refleks olarak çocuklarımı, eşimi burada bizim belirlediğimiz müstakil kiler olarak kullandığımız yere indirdik. Evleri yaptırırken şaka olarak da Sığınak olarak kullanıyoruz diyorduk. Eşimi çocuklarımı hemen oraya indirdim. Bir- iki saat gerginlik sürdü. Bir Türk komşumuz daha var. Hiçbir yere gitmemeyi daha güvenli bulduk. Ana arterlerde seyahat etmeyi güvenli bulmadık. Çok haince bir saldırı oldu. İyi Haberler duymuyorum. Eşimin kardeşi çatışmanın ortasında kaldı."

EGEMEN COŞKUN: BOMBA SESLERİNE UYANDIK, ŞU ANDA HER YER KİLİT HALİNDE

Yaklaşık 4.5 yıldır işleri nedeniyle Ukrayna'da yaşadığını söyleyen Egemen Coşkun da sabah saat 05:00 sıralarında bomba seslerine uyandıklarını söyledi.

Kiev'de yaşayan Egemen Coşkun, canlı yayında zor durumda olduklarını söyleyip "Sabah 05:00 sularında bomba seslerine uyandık. Apartmanda komşularımızın toparlanıp tahliye olduklarını gördük. Benzin istasyonuna gittik, çok kalabalıktı, bomba sesleri devam etti. Benzincilere akın ettik, biraz da marketlere. Şu anda her yer kilit halinde. Benzin istasyonunda kuyruk 2 km'yi bulmuş durumda. Arabaya binip çantamızı alıp gidiyoruz, sadece benzinimiz dolu. Ukrayna'da oto servisimiz var. 4.5 yıldır Ukrayna'dayım. Biz arkadaş grubu olarak 15 kişiyiz. Birazdan buluşup Lviv'e doğru hareket etmeyi planlıyoruz. Bir depo benzin doldurabildik. Erzak olarak da içecek, su ve marketten alabildiğimiz kadar. Hava sahası kapalı, yollar kapalı, güvenli bölgeye sığınaklara geçin veya evde durun dendi. Bekliyoruz. Bomba sesleri duyuluyor" diye konuştu. (Hürriyet-CNN Türk)