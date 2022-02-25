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Lvivâ€™de siren sesleri yükseliyor

Rusyaâ€™nÄ±n Ukraynaâ€™ya yÃ¶nelik operasyonu devam ederken, gÃ¼venli kent ilan edilen Lvivâ€™de de siren sesleri yÃ¼kseldi.Â Â

25.02.2022 - 14:52 | | Â  LVÄ°V (Ä°HA)
Lvivâ€™de siren sesleri yükseliyor

Rusyaâ€™nÄ±n Ukrayna operasyonu ikinci gÃ¼nÃ¼nde devam ederken, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±nda bulunan Lvivâ€™de halk gÃ¼ne siren sesleri ile baÅŸladÄ±. Ãœlkenin en gÃ¼venli kenti ilan edilen Lvivâ€™de sirenlerin duyulmasÄ± ile halk paniÄŸe sÃ¼rÃ¼klendi. Ä°lk olarak yerel saatle 04.20â€™de aÃ§Ä±lan sirenler daha sonra yeniden kentte duyuldu. Marketlerde, eczanelerde ve bankamatiklerde insanlar sÄ±raya girerken, akaryakÄ±t istasyonlarÄ±nda yÃ¼zlerce metreyi bulan araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. BazÄ± insanlarÄ±n ellerinde bavullarÄ± ile evlerini terk ettikleri gÃ¶zlemlenirken, ÅŸehrin birÃ§ok noktasÄ±nda trafik durma noktasÄ±na geldi. SavaÅŸtan kaÃ§mak isteyenler ise Lvivâ€™e yaklaÅŸÄ±k 80 kilometre mesafede bulunan Polonya sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru araÃ§larÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±. Yetkililer bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± halkÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca askeri tesislerden uzak durarak evlerinde veya sÄ±ÄŸÄ±naklarda kalmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±larda bulundu.

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