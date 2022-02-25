Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saat 15.00 itibariyle 10 uçak 7 helikopter düşürüldü

Bodnar açıklamasında şunları söyledi:

Kiev’e girmeye çalışan silahlı birlikler bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bugün saat 15.00 itibariyle 10 uçak 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç imha edildi. Ruslar Minsk bir görüşme talep ettiler ama Ukrayna tarafının resmi cevabını bilmiyorum henüz. Eğer Rusya durmazsa daha fazla kayıp verecek. Biz kendi toprağımızdayız. Kimse bize emrivaki yapamaz.

Türkiye’den insani yardım alma çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay ilgili yardımları bölgeye getirmeye başladı.

Bugün Rusya federasyonu sivillere ateş açtı. Birçok sivil insanımız hayatını kaybetti. Birkaç füze anaokuluna isabet etti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var.

Biz müzakereye görüşmeye hazırdık. İlk günden itibaren Rus tarafının iradesinin kabul ettirilmesine ve Ukrayna’nın tavır ve tutumunun bir tarafa bırakılmasına karşıyız. Rus tankları Kiev önünde durdukça nasıl müzakere olabilir ki?

Zelenksy yerine başka biri gelirse, Ukrayna halkı hiçbir kukla adamı kabul edemez.

Belarus Rusya’yla birlikte Ukrayna’ya saldıran bir düşmandır. Geleneksel olarak bir tehdit değildir. Bizi arkamızdan bıçaklayanlar da cehenemde yansınlar. Çünkü onlar kendilerini Ruslara sattılar. Bizim için Belarus diye bir devlet yok.

Bugün AFAD Genel Müdürü ile görüştüm eşimle birlikte. İlaç sevkiyatından bahsetttik. Hem Dışişleri hem de AFAD'a listeler iletildi. Ukrayna’dan listeler geldikçe Türk makamlarına bunları ileteceğiz. Aynı şekilde gıda sevkiyatı da bizim için önemli olacak.