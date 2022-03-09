Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında yazanlar dikkat çekti!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye ziyareti gündemin önemli başlıkları arasında yer alırken, Herzog'un Türkiye'ye geldiği uçaktaki mesajlar dikkatlerden kaçmadı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyarette bulunmak üzere eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara'ya geldi.

BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ

Herzog’un uçağı üzerinde Türkçe “Barış” ve “İş birliği” ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE İLE HER KONUDA ANLAŞAMIYORUZ"



Ziyareti öncesi İsrailli basın mensuplarına konuşan Herzog "Türkiye ile her konuda anlaşamıyoruz, ilişkimiz inişli çıkışlı ancak ilişkilerimizi ölçülü ve dikkatli bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE BAĞLAR BÖLGESEL BİR ÇIKARDIR"



Türkiye'ye hareketi öncesi sosyal medya hesabından da ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Herzog, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine şimdi eşim Michal ile Türkiye'yi ziyaret etmek üzere uçuyoruz, göreve başladığımdan beri kurduğumuz diyaloğun devamı. Türkiye ile köprüler ve bağlar İsrail ve bölgesel bir çıkardır. Umarım bu ziyaret Türkiye ve İsrail arasında daha derin bir diyaloga yol açar." ifadelerine yer verdi.