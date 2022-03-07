GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya'ya karşı o ülkelerden kritik görüşme! Maliyeti artırma kararlılığı...
HaberlerDünya Haberleri Rusya'ya karşı o ülkelerden kritik görüşme! Maliyeti artırma kararlılığı...
ABONE OL

Rusya'ya karşı o ülkelerden kritik görüşme! Maliyeti artırma kararlılığı...

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

07.03.2022 - 23:08 |
Rusya'ya karşı o ülkelerden kritik görüşme! Maliyeti artırma kararlılığı...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 12’inci gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile video konferans yoluyla görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Liderler, Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgalinin Rusya'ya olan maliyetini artırmaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler. Ayrıca Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam etme taahhütlerinin de altını çizdiler. Ek olarak Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile son zamanlardaki ilişkilerini tartıştılar” denildi.

Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri! Rusya - Ukrayna arasındaki 3.görüşme sona erdi! Rusya'dan ateşkes şartları...
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri! Rusya - Ukrayna arasındaki 3.görüşme sona erdi! Rusya'dan ateşkes şartları...
3 ülke lideri kameralar karşısına geçerek açıkladı! Yeni yaptırımlar...
İlgili Haber
3 ülke lideri kameralar karşısına geçerek açıkladı! Yeni yaptırımlar...
Almanya'dan Rusya açıklaması: Bilinçli olarak muaf tuttuk!
İlgili Haber
Almanya'dan Rusya açıklaması: Bilinçli olarak muaf tuttuk!
Harkov’da esir alınan Rus pilot: Bana verilen emri yerine getirdim
İlgili Haber
Harkov’da esir alınan Rus pilot: Bana verilen emri yerine getirdim

GÜNCEL HABERLER

Ölüme terk edilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ölüme terk edilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Rusya'ya karşı o ülkelerden kritik görüşme! Maliyeti artırma kararlılığı...

Rusya'ya karşı o ülkelerden kritik görüşme! Maliyeti artırma kararlılığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile görüştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölüme terk edilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ölüme terk edilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sıradaki Haber
Rusya'ya karşı o ülkelerden kritik görüşme! Maliyeti artırma kararlılığı...

Rusya'ya karşı o ülkelerden kritik görüşme! Maliyeti artırma kararlılığı...

Sıradaki Haber
Bakan Dönmez'den 4'üncü sondaj gemisi müjdesi! Yola çıktı...

Bakan Dönmez'den 4'üncü sondaj gemisi müjdesi! Yola çıktı...

Sıradaki Haber
Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve formu merak ediliyor! Bekçi alımı 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, e devlet üzerinden mi yapılacak?

Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve formu merak ediliyor! Bekçi alımı 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, e devlet üzerinden mi yapılacak?

Sıradaki Haber