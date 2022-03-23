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DünyaRusya'nın askeri planları ABD ve İngiltere'ye sızdırıldı Putin çıldırdı! Ülkede cadı avı başladı...
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Rusya'nın askeri planları ABD ve İngiltere'ye sızdırıldı Putin çıldırdı! Ülkede cadı avı başladı...

Ukrayna-Rusya savaşında Rus ordusu hezimete uğradı Putin başarısızlığın nedenini arıyor. Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırılması Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın çevresine bile ihtiyatlı davranmasına neden oldu. Batı medyası öfkeli Rus liderin cadı avı başlattığını iddia ederken şüpheli isimleri de tek tek açıkladı. İşte Putin'in göz hapsine aldığı o isimler...

23.03.2022 - 16:33 |
Rusya'nın askeri planları ABD ve İngiltere'ye sızdırıldı Putin çıldırdı! Ülkede cadı avı başladı...

Rusya'nın Ukrayna savaşına ilişkin askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırılması ve dünya basınında geniş yer alması Rusya'da adeta bir deprem etkisi yarattı. Planların sızdırılmasına öfkelenen Rusya Devlet başkanı Putin'in yakın çevresine bir cadı avı başlattığı ve herkesi göz hapsine aldığı öğrenildi.

Rusyanın askeri planları ABD ve İngiltereye sızdırıldı Putin çıldırdı Ülkede cadı avı başladı...

PUTİN PLANLARI SIZDIRANLARI ARIYOR

Şimdiye kadar yanından hiç ayırmadığı kişilere karşı bile temkinli davranan Rus lider planları sızdıran 'suçluları' arıyor. Rusya'dan ismi açıklanmayan kaynaklar üst düzey generallerinin ve seçkin kişilerin bile hedefte olduğunu belirtti.

Rusyanın askeri planları ABD ve İngiltereye sızdırıldı Putin çıldırdı Ülkede cadı avı başladı...

KIZI UKRAYNA RENKLERİYLE POZ VERDİ! ŞOYGU DA ŞÜPHELİ LİSTESİNDE

Putin'in şüphelendiği isimler arasında Ukrayna Savaşı'ndaki askeri operasyonlardan sorumlu olan isim Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir numarada yer alıyor.

Şoygu'nun 31 yaşındaki kızının Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz vermesi şüphelere tuz biber oldu.

Rusyanın askeri planları ABD ve İngiltereye sızdırıldı Putin çıldırdı Ülkede cadı avı başladı...

GENELKURMAY BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINABİLİR

Putin'in öfkesinin bir başka hedefi de yakında görevden alınabileceği konuşulan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Rus genelkurmay başkanı Valery Gerasimov ve başkan yardımcısı Igor Kostyukov.

Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u savaş alanında verdiği kayıplardan daha çok askeri donanım kayıplarıyla ilgili suçladığı iddia ediliyor.

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İSTİHBARAT TEŞKİLATI HEDEFTE

Rusya'nın zayıf istihbarat nedeniyle savaşta ağır kayıplar verdiğini ileri süren Rusya Devlet Başkanının istihbarat teşkilatına kızgın olduğu uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor. Bu da Rusya Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'u şüpheli listesinde üst sıralara taşıyor.

Rusyanın askeri planları ABD ve İngiltereye sızdırıldı Putin çıldırdı Ülkede cadı avı başladı...

PUTİN BAŞARISIZLIĞI SIZDIRLAN PLANLARA BAĞLIYOR

Dailmail Gazetesi'nde yer alan habere göre Putin, Rusya'nın savaş alanında yaşadığı aksilikler ve çok sayıda Rus generalin hayatını kaybetmesini sızdırılan planlara bağlıyor.

ABD ve Birleşik Krallık istihbaratının, Rus ordusunun her hamlesini biliyor gibi görünmesi sızıntı iddialarını kuvvetlendirirken, Rus güvenlik uzmanı Andrei Soldatov, Rusya'da köstebek avının başladığını belirtti.

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HAPİSLERDE ÇOK SAYIDA İNSAN VAR! PUTİN'E GERÇEĞİ SÖYLEMEKTEN KORKUYORLAR

Soldatov The New Yorker'a verdiği demeçte, "Moskova'daki yetkililer sonunda ABD istihbaratının neden bu kadar doğru olduğunu kendilerine sormaya başladı. Görünen o ki Putin şimdi sadece Ukrayna'daki kötü performansa değil, aynı zamanda işgalle ilgili sızıntılara da kızacak" ifadelerini kullandı.

Putin'in üst düzey yöneticilerinin ona gerçeği söylemekten hala çok korktuklarını belirten Soldatov, "Şu anda hapiste çok fazla insan var. Putin'e hoşlanmayacağı bir şey söylemek gerçekten güvenli mi? Bence bu askeri ve istihbarat yetkilileri için büyük bir meydan okuma." dedi.

 

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