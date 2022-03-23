Ukrayna - Rusya savaÅŸÄ±nÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren hata! TanklarÄ±n devri sona mÄ± eriyor?

Ukrayna-Rusya savaÅŸÄ± tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. 28 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren savaÅŸtan Ã§Ä±karÄ±lacak dersler hakkÄ±nda kesin bir yargÄ±ya varmak iÃ§in henÃ¼z Ã§ok erken.

Ancak ÅŸimdiye kadar gÃ¶rdÃ¼klerimiz, askeri Ã§evrelerde savaÅŸÄ±n geleceÄŸi ve Ã¶zellikle de tankÄ±n kara savaÅŸÄ±ndaki yerini tartÄ±ÅŸmaya aÃ§mÄ±ÅŸ durumda.

Zira Amerikan Javelin ve Ä°ngiliz NLAW (Yeni Nesil Hafif Tanksavar SilahÄ±) gibi taÅŸÄ±nabilir tanksavar fÃ¼zeleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ Ukrayna Ordusu Rus gÃ¼Ã§lerine ciddi hasar vermiÅŸ durumda.

Askeri ve savunma sanayi konularÄ±nda yayÄ±n yapan Oryx'e gÃ¶re, Rusya Ã¼Ã§ haftalÄ±k Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az 270'i tank olmak Ã¼zere 1600'den fazla araÃ§ ve ekipman kaybetti.

Bunun Rusya'nÄ±n bÃ¶lgedeki aktif gÃ¼cÃ¼nÃ¼n neredeyse yÃ¼zde 10'una denk geldiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Bu veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda pek Ã§ok uzman tank ve ZPT'lerin (zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±) modasÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini iddia ediyor.

Bu isimlerden birisi olan Atlantik Konseyi'nin eski KÄ±demli Ãœyesi Anders Ã…slund'a gÃ¶re Ukrayna'da yaÅŸananlar savaÅŸÄ±n nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

'Ã‡OK PAHALILAR VE KOLAYCA YOK EDÄ°LÄ°YORLAR'

Tank ve ZPT'lerin Ã§ok pahalÄ± olduÄŸunu belirten Ã…slund Ã§eÅŸitli hafif tanksavar silahlarÄ± veya insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla kolayca yok edilebildiklerinin altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

Ancak savunma sanayi analisti Nicholas Drummond bu sonuca varmak iÃ§in Ã§ok erken olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Eski bir Ä°ngiliz subayÄ± olan Drummond Rusya'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± stratejik hatalarÄ±n tanklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k hedef haline getirmiÅŸ olabileceÄŸini belirtiyor.

RUS ORDUSUNUN HATASI TANKLARI AÃ‡IK HEDEF YAPTI

Drummond'a gÃ¶re, Rus tanklarÄ± piyade, topÃ§u ve hava gÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndan daha iyi ve koordineli bir ÅŸekilde desteklenseydi, taÅŸÄ±nabilir anti tank silahlarÄ±na karÅŸÄ± bu kadar savunmasÄ±z olmayacaklardÄ±.

Yeni Amerikan GÃ¼venliÄŸi Merkezi'nde araÅŸtÄ±rma direktÃ¶rÃ¼ Paul Scharre ise tanklarÄ±n uzun vadede savaÅŸ alanÄ±ndaki rolÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸeceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

Scharre'e gÃ¶re, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hala kara birliklerinin en Ã¶nemli unsuru olarak kabul edilen tanklar zamanla daha Ã§ok kalan dÃ¼ÅŸman birliklerini Ã¶ldÃ¼rerek veya yakalayarak askeri operasyonu tamamlamayÄ± saÄŸlayan sÃ¼pÃ¼rme operasyonlarÄ±nda gÃ¶rev alacak.

BaÅŸka bir deyiÅŸle tanklar ana saldÄ±rÄ± silahÄ± olmaktan Ã§Ä±kÄ±p, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n son evresinde devreye girecek bir unsur haline gelecek.

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ELON MUSK ETKÄ°SÄ°: UYDULARI KULLANARAK TANKLARI YOK EDÄ°YORLAR

Ã–te yandan Ã¶zel uzay ÅŸirketi SpaceX'in sahibi olan Elon Musk'Ä±n Starlink uydularÄ±nÄ±n UkraynalÄ± insansÄ±z hava araÃ§larÄ± tarafÄ±ndan Rus tanklarÄ±nÄ± yok etmek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ukrayna Ordusunun Ã¶zel hava birimi Aerorozvidka'da gÃ¶rev alan bir uzman The Times of London'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ordunun silahlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸman hedeflerine kilitlenmesine izin vermek iÃ§in Musk'Ä±n uydu aÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°NGÄ°LTERE TANKLARININ 3'TE 1'Ä°NÄ° HURDAYA AYIRACAK

Yeni teknolojiler tank Ã§aÄŸÄ±nÄ±n sonu mu olacak bilinmez ancak pek Ã§ok ordu tank merkezli yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in harekete geÃ§iyor.

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n Mart ayÄ±nda, Ä°ngiltere, hÃ¼kÃ¼metin odaÄŸÄ±nÄ± siber savaÅŸ ve insansÄ±z hava araÃ§larÄ±na kaydÄ±rmasÄ±yla ordunun bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de azaltÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

AynÄ± aÃ§Ä±klamada 227 Challenger tanklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birinin modernize edilmek yerine hurdaya ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izilmiÅŸti.

The Washington Post'tan Max Boot ABD'nin bir yandan 40 yaÅŸÄ±ndaki, 80 tonluk M1A2 Abrams tanklarÄ±nÄ± modernize ederken bir yandan da insansÄ±z kara araÃ§larÄ±yla birlikte bir hafif tank geliÅŸtirdiÄŸine dikkat Ã§ekiyor.

TanklarÄ±n devrinin sona erip ermediÄŸi konusunda bir fikir birliÄŸi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Boot'a gÃ¶re, taraflarÄ±n Ã¼zerinde anlaÅŸabileceÄŸi tek ÅŸey, Rusya'nÄ±n tanklarÄ±nÄ± savaÅŸ alanÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna'nÄ±n ise Rusya'nÄ±n beceriksizliÄŸinden yararlandÄ±ÄŸÄ±.

Boot asÄ±l sorulmasÄ± gereken sorunun ordularÄ±n gelecekte tanklarÄ± olup olmayacaÄŸÄ± deÄŸil, neye benzemeleri gerektiÄŸi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

ABD'nin Robotik SavaÅŸ AracÄ± programÄ±na dikkat Ã§eken Boot Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde tanklarÄ±n insanlÄ± ve insansÄ±z, aÄŸa baÄŸlÄ± bir kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ olarak birlikte Ã§alÄ±ÅŸan, farklÄ± araÃ§lardan oluÅŸan bir aile olmasÄ± gerektiÄŸi fikrinin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

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