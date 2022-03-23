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Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı, Rus birliklerinin önemli miktarda radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı "yağmaladığını ve yok ettiğini" açıkladı.

23.03.2022 - 10:15 | | KİEV (İHA)
Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Çernobil'de önemli miktarda radyoaktif atık işleyen en yeni Merkezi Analitik Laboratuvarı'nı "yağmaladığı ve yok ettiği" ifade edildi. Açıklamada, "Bugün düşmanın elinde olan laboratuvarda son derece aktif örnekler ve radyonüklid örnekleri vardı" denildi. Kurulması yaklaşık 6 milyon euroya mal olan laboratuvarın Avrupa'da başka yerde bulunmayan "değerli analitik ekipmanları" da içerdiği belirtildi.

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti


1986'da dünyanın en kötü nükleer kazasının yaşandığı yer olan Çernobil'deki santral, faaliyette değil ancak yine de sürekli kontrol gerektiriyor. Eski nükleer bölge büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Ukrayna parlamentosu uydu görüntülerinden alınan görüntülerden yola çıkarak santral çevresinde orman yangınlarının çıktığını ifade etmişti.

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

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