Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Resmen açıkladı, zaferi ilan ettiler! Putin'den 'nükleer' tehdit...

Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile devam ediyor. Ülkenin pek çok noktasından çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya iki Ukrayna kentini daha kuşattığını duyurdu. Başkent Kiev'de yine patlama sesleri duyuluyor. Ukrayna ve Rusya arasında savaşın yanı sıra bir de demeç savaşları yaşanıyor. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika Son Dakika gelişmeler...

18.40 : Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin ön koşul olarak Ukrayna-Belarus sınırında görüşme konusunda anlaştığı ifade edildi.

18:37 : Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı toplantıda Avrupa'ya seslenerek yaptırımların artırılması çağrısında bulundu. Gaz konusunda da yaptırım uygulanmasını belirten Kuleba, "Rusya'dan doğal gaz alanlar ellerine Ukrayna kanı bulaştırmaktadır. Putin'in hamleleri daha fazla yaptırımlarla durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı. Kuleba ayrıca, "Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir." dedi.

18.20: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu demek olur. Dünya Holokost'ta olanların tekrarlanmasını istemiyorsa müdahale etmek zorunda" dedi.

18.06: Şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkov’un Valisi Oleg Sinegubov, Harkov’un kontrolünün tamamen Ukrayna Silahlı Güçleri’ne geçtiğini duyurdu. Sinegubov, “Harkov’un kontrolü tamamen bize geçti. Ukrayna Ordusu, polis birimleri, yerel kolluk kuvvetleri tarafından düşman tamamen temizleniyor. Rus işgalcilerin moralleri bozuk. Teknik ekipmanları yol ortasında bırakıp kaçıyorlar ve 5-10 kişilik gruplar halinde teslim oluyorlar. Ordudan birini görünce hemen teslim oluyorlar. Harkov Ukraynadır!” dedi.

17.55 : Rus polisi, 44 şehirdeki savaş karşıtı protestolarda 900'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

17.48: Putin'in Nükleer güçlere verdiği talimat hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Tehlikeli ve sorumsuzca bir açıklama' dedi. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya hava savunma ve tanksavar sistemleri teslimatını artırdığının da altını çizdi.

17.25: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'ABD ve NATO Rusya'yı tehdit etmiyor' denildi. Açıklamada 'Moskova, var olmayan tehditlere dayanarak caydırıcı güçlerini alarma geçiriyor' denildi.

17.15 : CNN International'a konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni ve daha ağır yaptırımlar getirmeyi düşündüğünü söyledi.

17.10 : Hava sahalarını Rusya'ya kapatan ülkeler arasına Kanada ve İspanya da katıldı.

16.45 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü.

16.41 : Zelenskiy, Ukrayna ve Rus heyetlerinin ön şartsız görüşeceklerini açıkladı. Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, Ukraynalı ve Rus yetkililerin Belarus ile Ukrayna sınırındaki bir mekanda görüşmeler için bir araya geleceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı işgal başlatmasından bu yana ilk olacak görüşmelerin ön koşul olmaksızın gerçekleştirileceğini ve Zelenskiy ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko arasındaki telefon görüşmesi sonucu kararlaştırıldığı aktarıldı.

Zelenki, açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

16.35 : ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Putin'in nükleer güç emri vermesi üzerine CBS kanalına konuştu ve Rusya liderinin gerilimi artırdığını söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, "Bu, Başkan Putin'in bu savaşı tamamen kabul edilemez bir şekilde tırmandırmaya devam ettiği ve eylemlerini mümkün olan en güçlü şekilde durdurmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

16.20 : Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Putin, NATO liderlerinin agresif açıklamalarını ve Moskova'ya karşı ekonomik yaptırımları gerekçe göstererek Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

Putin, "Gördüğünüz gibi Batılı ülkeler ülkemize karşı ekonomik boyutta -yani herkesin çok iyi bildiği hukuk dışı yaptırımlardan bahsediyorum- dostça olmayan tedbirler almakla kalmıyor, önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de kendilerine saldırgan açıklamalarda bulunmalarına izin veriyor." ifadelerini kullandı.

16.10 : Slovak hükümeti, Ukrayna'ya 4.4 milyon euro değerindeki askeri yardımı onayladı.

15.35 : Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetiminin Moskova'nın Belarus'ta müzakere çağrısını reddetmesi üzerine "diyalog fırsatını harcadılar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy: Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor

15.20 : Rusya'nın Ukrayna'ya müzakere için verdiği süre doldu. Moskova yönetimi Kiev'le Belarus'ta görüşmeye hazır olduğunu duyurmuştu ancak 'saldırgan ülkelerde müzakere yapmaya karşıyız' cevabı veren Ukrayna lideri Zelenskiy, bu teklifi reddetmişti.

14.20 : İtalya ve Hollanda hava sahalarını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

14.00 : Kharkiv şehri belediye başkanı, Ukrayna güçlerinin Rus askerlerini püskürterek kentin kontrolünü tamamen sağladığını açıkladı.

13.50 : Ukrayna, Rus işgalini Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı. Ukrayna lideri Zelenskiy, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Ukrayna, Rusya aleyhindeki başvurusunu Uluslararası Adalet Divanı'na sundu. Rusya, saldırganlığını haklı çıkarmak için soykırım kavramını manipüle etmekten sorumlu tutulmalıdır. Rusya'nın askeri faaliyetlerini derhal durdurmasını emreden acil bir karar talep ediyor ve davaların önümüzdeki hafta başlamasını umuyoruz."

13.30 : Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Alman hava sahasının Pazar gününden itibaren üç ay boyunca Rus uçaklarına kapatılacağını duyurdu.

12.30 : Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, işgalin başından bu yana Rusya'nın 4 bin 300 civarında asker, 146 tane de tank kaybettiğini açıkladı.

11.30: Kremlin, müzakereler sırasında askeri operasyonların durmayacağı konusunda Ukrayna'yı uyardıklarını açıkladı.

11.10 : Ukrayna'da direnişçilerin Kharkiv kentinde pusu kurduğu Rus askeri konvoyuna ait görüntüler yayınlandı.

10.30 : Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus ordusunun askeri tesis olmayan sivil yerleşkelere de saldırdığını, ambulansları dahi vurduğunu söyledi. Zelenskiy, Belarus'tan ülkesine saldırı olmadığı takdirde Minsk'te görüşmelere açık olduğunu söyledi. Zelenskiy, ""Ukrayna'ya saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.

10.20 : Finlandiya hava sahasını Rus uçuşlarına kapattı.

10.17 : Kremlin'den yapılan açıklamada Rus heyetin Ukraynalı yetkililerle görüşmek üzere Belarus'a vardığı ve Moskova'nın masaya oturmaya hazır olduğu açıklandı.

10.10 : Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri altyapısında yer alan 975 tesisi imha ettiğini duyurdu.

Konaşenkov, “Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 23 komuta ve iletişim merkezi, üç radar noktası, 31 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füze sistemi, 48 radar istasyonu bulunuyor. Sekiz savaş uçağı ve yedi helikopter, 11 insansız hava aracı (İHA), iki adet Toçka-U taktik füzesi düşürüldü” diye konuştu.

10.00 : Ukrayna Genelkurmay Başkanı kuvvetleri Valery Zaluzhny, Belarus topraklarından Rus Tu-22 stratejik bombardıman uçağının ateşlediği bir seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu.

09.30 : Ukrayna medyası, Ukrayna'nın güneyindeki Nova Kakhovka şehrinin Rusya tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

09.10 : Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı sirenleri duyuldu. Sirenin ardından kentte peş peşe patlamalar gerçekleşti.

09.00: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko Telegram'a, Pazar günü Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv şehrinin sokaklarında Rus askeri araçlarının görüldüğünü yazdı.

07.07: Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.