Ukrayna Dışişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Dünyanın en büyük uçağıydı, Rusya yok etti

Dünyanın en büyük uçağı ve aynı zamanda Ukraynalıların gururu olan Antonov An-225, Rusya tarafından havaya uçuruldu.

Antonov şirketinin ana üssü olan Gostomal Havalimanı’nda bulunan Antonov An-225, Rusya'nın hedefi oldu.

Rus Özel Kuvvetleri'nce savaşın ilk günlerinden hava indirme yapılan Gostomal Havalimanı’nda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.