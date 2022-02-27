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DünyaUkrayna Dışişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Dünyanın en büyük uçağıydı, Rusya yok etti
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Dünyanın en büyük uçağıydı, Rusya yok etti

Ukrayna'nın, dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen Antonov 225 uçağının, Rusya'nın saldırısı sırasında yok olduğu resmi olarak açıklandı.

27.02.2022 - 18:23 |
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Dünyanın en büyük uçağıydı, Rusya yok etti

Dünyanın en büyük uçağı ve aynı zamanda Ukraynalıların gururu olan Antonov An-225, Rusya tarafından havaya uçuruldu.

Antonov şirketinin ana üssü olan Gostomal Havalimanı’nda bulunan Antonov An-225, Rusya'nın hedefi oldu.

Rus Özel Kuvvetleri'nce savaşın ilk günlerinden hava indirme yapılan Gostomal Havalimanı’nda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

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