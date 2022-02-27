Ukrayna Dışişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Dünyanın en büyük uçağıydı, Rusya yok etti
Ukrayna'nın, dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen Antonov 225 uçağının, Rusya'nın saldırısı sırasında yok olduğu resmi olarak açıklandı.
27.02.2022 - 18:23 |
Dünyanın en büyük uçağı ve aynı zamanda Ukraynalıların gururu olan Antonov An-225, Rusya tarafından havaya uçuruldu.
Antonov şirketinin ana üssü olan Gostomal Havalimanı’nda bulunan Antonov An-225, Rusya'nın hedefi oldu.
Rus Özel Kuvvetleri'nce savaşın ilk günlerinden hava indirme yapılan Gostomal Havalimanı’nda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
AN-225 Mriya (Ukraynaca "Hayal) dünyanın en büyük kargo uçağıydı. Rusya bizim 'Mriya'mızı yok etmiş olabilir. Ancak güçlü, özgür ve demokratik bir Avrupa devleti hayalimizi asla yıkamayacak. Biz kazanacağız!— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 27, 2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı @DmytroKuleba pic.twitter.com/Njlch4KQNA