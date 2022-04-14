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DünyaRusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±: Mariupol'de 1160 UkraynalÄ± savaÅŸ esiri alÄ±ndÄ±
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Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±: Mariupol'de 1160 UkraynalÄ± savaÅŸ esiri alÄ±ndÄ±

Rusya Savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± Ortak Koordinasyon Merkezi AÃ§Ä±klamasÄ±nda Mariupol'de son 24 saatte 1160 UkraynalÄ± askerin teslim olarak savaÅŸ eseriÂ alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. SavaÅŸ esirlerinden 176'sÄ±nÄ±n subay ve 47'sinin kadÄ±n asker olduÄŸu belirtildi.Â

14.04.2022 - 12:50 | | RUSYA,Â (DHA)
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±: Mariupol'de 1160 UkraynalÄ± savaÅŸ esiri alÄ±ndÄ±

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 1160 UkraynalÄ± savaÅŸ eserinin geÃ§ici gÃ¶zaltÄ± merkezlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "Cenevre SÃ¶zleÅŸmesinin tÃ¼m gerekliliklerini ve uluslararasÄ± insani hukuk kurallarÄ±nÄ± tam olarak karÅŸÄ±layan koÅŸullara sahiptirler. SavaÅŸ esirlerine gÃ¼nde Ã¼Ã§ Ã¶ÄŸÃ¼n yemek veriliyor ve zamanÄ±nda ve nitelikli tÄ±bbi bakÄ±m saÄŸlanÄ±yor. Åžiddete veya psikolojik baskÄ±ya maruz bÄ±rakÄ±lmÄ±yor ve akrabalarÄ±yla iletiÅŸim kurma fÄ±rsatÄ± veriliyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â SavaÅŸ esirlerinden 176'sÄ±nÄ±n subay ve 47'sinin kadÄ±n asker olduÄŸu belirtildi.Â 

DENÄ°ZDE Ä°NSANÄ° KOORÄ°DOR AÃ‡ILIYOR
BakanlÄ±k 18 Ã¼lkeden toplamda 76 yabancÄ± bandÄ±ralÄ± geminin Ukrayna limanlarÄ±ndan bombardÄ±man ve deniz mayÄ±nÄ± sebebiyle ayrÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek Rusya Federasyonunun her gÃ¼n Moskova saatiyle 08:00 - 19:00 arasÄ±nda, 80 deniz mili uzunluÄŸunda ve 3 deniz mili geniÅŸliÄŸinde, Ukrayna karasularÄ±nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda gÃ¼venli bir ÅŸerit olan bir insani yardÄ±m koridoru aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Â Â 

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