Rusya Federal Güvenlik Servisi'in kritik ismi Sergei Beseda hapse atıldı! 13 yıldır Putin'in en yakınındaydı...

24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası hayal ettiğinden çok farklı bir tablo ile karşılaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öfkesi günlerdir gazete manşetlerinde yer alıyor.

Savaş süresince 9 komutanın dahil olduğu ağır kayıplar veren ve gizli askeri planları ABD ve İngiltere istihbaratı tarafından ele geçirilen Putin'in yakın çevresine bir cadı avı başlattığı ve herkesi göz hapsine aldığı öğrenilmişti.

İSTİHBARATIN KRİTİK İSMİ HAPSE ATILDI

Rusya'dan gelen son haberlere göre Rus lider aradığı suçluyu sonunda buldu. The Telegraph Gazetesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) dış istihbarat birimi başkanı Sergei Beseda'nın Moskova'nın yüksek güvenlikli Lefortovo hapishanesine gönderildiği öne sürdü.

'VATANA İHANET' SUÇLAMASI



Putin Mart ayının ortalarında, Ukrayna'ya başlattığı savaşta başarısız istihbarat ve zayıf strateji nedeniyle hüsrana uğradığını düşünerek 8 generali görevden almış ve FSB dış istihbarat birimi başkanı Beseda ve yardımcısını da ev hapsine almıştı.

Kendine yöneltilen suçlamalar tam olarak bilinmemekle beraber Besada ilk ev hapsine alındığı sıralarda zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti ancak hapis kararı sonrası 'vatana ihanet' suçlamaları ön plana çıktı.

BİR NUMARALI GÖREVİ UKRAYNA'YDI

Savaştaki başarısızlık yüzünden hedefe konan ve hapse atılan Beseda, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Beşinci Servisi'nin başındaydı. 1998 yılında Putin tarafından kurulan Beşinci Servis'in Rus işgalini desteklemek için ülkede siyasi bir taban oluşturması ve Kremlin'e Ukrayna hakkında istihbarat sağlaması gerekiyordu.

FSB esasen bir iç güvenlik kurumu olmasına rağmen, Beseda'nın başında olduğu departman, özellikle komşu ülkelerde Rus yanlısı politikalar ve etkileyiciler ağlar oluşturarak, dış operasyonlar yürütür. Tam da bu noktada Beseda, Putin'in Kiev'deki siyasi durumla ilgili ana kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Son istihbarat raporları servisin Ukrayna'daki gerçek durumu aktarmaması nedeniyle Putin'in gazabına uğradığını iddia ediyor.

13 YILDIR GÖREVDEYDİ

Beşinci Servis, 2014 Ukrayna devriminin ardından bir görevden alma dalgasıyla karşı karşıya kalmış ancak Beseda bu krizde görevde kalmayı başarmıştı. 13 yıldır kritik bir noktada varlığını sürdüren Beseda'nın Putin'in çevresiyle yakın bağları olduğuna inanılıyor.

AYNI BİRİMDEN 150 KİŞİ DAHA...



Sergei Beseda'nın hapse gönderilmesi Rusya tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı. İstihbarat grubu Bellingcat'in önde gelen Rusya müfettişi Christo Grozev, Beseda'nın departmanından yaklaşık 150 kişinin daha işten kovulduğunu ya da hapse atıldığını açıkladı.

DARBE İDDİALARI AYYUKA ÇIKMIŞTI

Son dönemdeki istihbarat raporları ve medyada çıkan haberler Putin'in Ukrayna işgalinin başarısızlığı nedeniyle hedefe koyduğu Federal Güvenlik Servisi'nin darbe yapma ihtimalinin her geçen gün arttığını iddia etmişti. Kritik ismin hapse atılmasında bu iddiaların da ön plana çıktığı düşünülüyor.