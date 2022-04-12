Ukrayna-Rusya savaşında son durum... Ukrayna'da korkulan oldu: Azak birliğinden flaş kimyasal silah açıklaması...
Ukrayna'daki Rus işgalinde 48. güne girildi. Rus ablukası altındaki Mariupol şehrini savunan Azak birliğinden flaş bir iddia geldi. Kentte kimyasal silah kullanıldığı açıklayan Ukraynalı yetkililer Bu silahın kullanılması sonrası görülen semptomları açıkladı. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko, Rusya'nın kuşattığı liman kentinde savaşın başlamasından bu yana 10 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Ukrayna - Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken çatışma ve bomlama haberleri gelmeye devam ediyor. İşte savaş bölgesindeki saat saat gelişmeler...
07.00
Rusya-Ukrayna savaşında korkulan oldu. Binlerce hayata mal olan savaşta kimyasal silahlar da sahneye çıktı. İddia Rus ablukası altındaki Mariupol şehrini savunan Azak birliğine ait.
İnsansız Hava Aracı ile kente kimyasal bomba atıldığını belirten yetkililer 'kökeni bilinmeyen zehirli bir maddenin' sebep olduğu ölümcül semptomları da açıkladı.
GÖRÜLEN SEMPTOMLARI AÇIKLADILAR
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kimyasal madde temas eden kişilerin solunum yetmezliği ve vestibulo-ataktik sendrom gibi semptomlardan mustarip olmasına yol açtı.
Ukrayna Parlamentosu ise Rus birliklerinin Donetsk'te nitrik asit ateşlediğine dair raporlar aldıklarını duyurdu.
Ukrayna lideri Zelenski, Rus güçlerinin kimyasal silah kullanabileceğini ve bu tehdidi ciddiye aldıklarını ifade etti.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
ABD ve İngiltere, Ukrayna'daki Rus güçlerinin liman kenti Mariupol'e yönelik saldırı sırasında kimyasal silah kullandığına yönelik haberleri soruşturduklarını açıkladı.
Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusların Mariupol'de kimyasal silah kullandığının teyit edilmediğini ancak gelişmelerin dikkatle izlendiğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin söz konusu haberleri soruşturduğunu, herhangi bir kimyasal silahın kullanılmasının savaşta tehlikeli bir yeni aşama anlamına geleceğini belirtti.
Mariupol'u savunan Azov Taburu'ndan yapılan açıklamada, insansız Rus hava araçlarının kent üzerinden geçmesi sonrası Ukrayna askerlerinin solunum sorunları yaşadığı duyurulmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, Pazartesi akşamı yaptığı konuşmada Batılı ülkelerden, Rusya'yı kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için gereken her şeyi yapmalarını istemişti.
06.50: BELEDİYE BAŞKANI ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI
Öte yandan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko, Rusya'nın kuşattığı liman kentinde savaşın başlamasından bu yana 10 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Boychenko, "Mariupol sokaklarında cesetler halı gibi yere serildi" dedi.
Rusların kentte cesetleri toplayıp dev bir alışveriş merkezinde bozdolaplarında tuttuklarına dair haberler aldıklarını belirten Boychenko, "Kamyonlar adeta mobil krematoryumlar oldu. İçlerinde cesetler yakılıyor" diye konuştu.
Boychenko ayrıca Mariupol'de hala 120 bin sivilin olduğunu, sivillerin acilen gıda, su ve ilaça ihriyaç duyduğunu söyledi.
05.15
Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna’ya kullanılmış 50’ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna’ya 50’ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı. Rheinmetall Genel Müdürü Armin Papperger yaptığı açıklamada, hükümetin izin vermesi halinde İlk Leopard 1’in 6 hafta içinde Ukrayna’ya teslim edilebileceklerini belirterek, Leopard 1 tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tesliminden sonra da birkaç gün içinde Ukraynalı askerlere eğitim verebileceklerini aktardı. Papperger, tankların Ukrayna’ya teslimatının Rheinmetall Italia yan kuruluşu aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.
Alman basını, Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) politikacıların Leopard tanklarının muhtemel teslimatına açık olduğunu iddia etti.
Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’nın kendisini Rus ordusuna karşı savunabilmesi için acilen büyük miktarlarda ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bahane üretmenin zamanı değil" demişti.
04.32
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından ülkede savaş karşıtı protestolar sürerken, birçok gösterici gözaltına alınmaya devam ediliyor. Akşam saatlerinde muhalif politikacı ve gazeteci Vladimir Kara-Murza, Rus istihbaratı tarafından Moskova’da gözaltına alındı.
Kara-Murza’nın gözaltına alındığını duyuran Rus politikacı İlya Yaşin, gözaltı gerekçesinin neden kaynaklandığına dair henüz bilgi edinilemediğini aktardı.
Kara-Murza’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar sonrasında sürgündeki Rus politikacılarla birlikte kurduğu Rusya Savaş Karşıtı Komitesi’nin çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı düşünülüyor.
Kara-Murza, son olarak sabah saatlerinde ABD Merkezli basın kuruluşu MSNBC televizyon kanalının yayınına katılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna operasyonları sırasında Rus kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ifade etmişti. Yayın sırasında tehlike altında olduğunu ifade eden Kara-Murza, savaşa karşı olan duruşu hakkında “Olmam gereken nokta burası” demişti.
Kara-Murza, Mayıs 2015 ve Şubat 2017 tarihlerinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Putin’e karşıtlığıyla bilinen Rus politikacı, öldürülen Rus politikacı Boris Nemtsov ve zehirlendikten sonra cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye verdiği desteklerle tanınıyor.
03.41
Geçtiğimiz cumartesi Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki temsilciliğini yeniden açması sonrasında Avrupalı devletler de Kiev’deki büyükelçiliklerini yeniden faaliyete geçirmeye başladı. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından kapatılan Belçika’nın Kiev Büyükelçiliğinin önümüzdeki günlerde yeniden açılacağını duyurdu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Kiev’e yaptıkları ziyaret sonrasında Litvanya Büyükelçiliğini yeniden açacağını açıklamıştı.
Savaşın patlak vermesinden kısa bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle kapatılan Belçika’nın Kiev Büyükelçiliği Ukrayna’ya sınır bölgelerde konsolosluk hizmetleri düzeyine çekilmişti. Son olarak Fransa’nın Kiev Büyükelçiliği bünyesinde yeniden bazı büyükelçilik faaliyetlerini başlatan Belçika’nın bu kararla önümüzdeki günlerde Kiev Büyükelçiliğini yeniden açarak doğrudan diplomatik ilişkileri yürütmeye Kiev’den devam etmesi bekleniyor.