Kiev'i alamayan Putin gözünü Donbas'a çevirdi! Tanklar ilerleyişe geçti...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerde ordunun ülkenin doğu bölgelerine ilerlediği görülmüştü.

Ukrayna'dan bu görüntüleri doğrular cinsten bir açıklama geldi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yetkililer, Rus tanklarının yeni bir saldırı için ilerlemeye başladığını söyledi.

ASKER SAYISINI 3 KATINA ÇIKARABİLİR

Rusya'nın halen Donbas'ta yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. Bu sayının iki hatta üç katına çıkması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a vermişti.

Dvornikov daha önce Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarını yönetmişti ve komutasındaki askerlerin sivillere ait bölgeleri bombaladığı biliniyor.

UKRAYNA SAVAŞINA YENİ KOMUTAN

CNN International'da yer alan habere göre, Putin, Ukrayna’daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov’a verdi.

Aynı haberde Rusya’nın güney ordularını yöneten Dvornikov'un Rus güçlerinin Donbass'a yapacağı saldırıyı tam yetki ile yöneteceği iddiasına da yer verildi.

PUTİN'DEN '9 MAYIS' EMRİ

Batı merkezli istihbarat raporları da Moskova'nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini ve 9 Mayıs’a odaklandığını öne sürüyor.

Aynı raporlara göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

İLK HEDEF: KARA KORİDORU

Rus kuvvetleri iki büyük doğu bölgesini ele geçirmeye ve doğuda Kırım'dan Rusya sınırına kadar olan güney kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmaya odaklanmış durumda.