Alman Şansölye Olaf Scholz şoke eden sözler! Almanya bu skandalla çalkalanıyor...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Dün kabinesinden ilk istifa ile sarsılan Alman Şansölye Olaf Scholz, politikacıların Kiev'i ziyaret etmesini engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Alman Bild gazetesinin gündeme getirdiği iddiaya göre, Yeşiller partisinin Kiev'i ziyaret etmek isteyen üyeleri, şansölye ofisinin 'baskı' ve 'geciktirme taktikleri' ile karşı karşıya kaldı.

Haberde henüz Ukrayna başkentine seyahat etmeyen Scholz'un ziyaretlerin Almanya'nın Rusya ile müzakere pozisyonunu zayıflatabileceğinden endişe duyduğu iddia edildi.

İddialar hakkında Alman Şansölye sessiz kalırken beklenen açıklama Sosyal Demokrat Parti'nin kıdemli milletvekillerinden Ralf Stegner'den geldi.

Scholz'un Ukrayna'daki savaş için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Stegner, 'Zelenski sıklıkla telefonda konuşuyor. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor' dedi.

Bild ayrıca, Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını yavaşlatmasından bizzat Scholz'un sorumlu olduğunu iddia etti.

Gazete, Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in gecikmelerden hayal kırıklığına uğradığını, ancak 'Şansölyenin katı emirleri'ne karşı gelemediğini öne sürdü.

HÜKÜMET ONAY VERİRSE UKRAYNA'YA TANK GÖNDERİLECEK

Öte yandan Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna'ya 50'ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.

Rheinmetall Genel Müdürü Armin Papperger yaptığı açıklamada, hükümetin izin vermesi halinde İlk Leopard 1'in 6 hafta içinde Ukrayna'ya teslim edilebileceklerini belirterek, Leopard 1 tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tesliminden sonra da birkaç gün içinde Ukraynalı askerlere eğitim verebileceklerini aktardı. Papperger, tankların Ukrayna'ya teslimatının Rheinmetall Italia yan kuruluşu aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.

FRANSA VE ALMANYA'YI SUÇLAMIŞTI: BEDELİNİ BİZ ÖDÜYORUZ

2008 yılında Almanya ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik NATO dahilinde aldığı kararın hata olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba şu ifadeleri kullanmıştı;

'Almanya ve Fransa'nın 2008 yılında Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi yönünde kullandıkları oy stratejik bir hataydı. Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı. Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz.'